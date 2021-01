Fotballryktene: – Solskjær skal ha skjebnemøte med seks spillere

Mens Tottenham vil sørge for at Harry Kane ikke lokkes bort fra klubben. Få dagens rykter her!

The Sun skriver at Ole Gunnar Solskjær kommer til å holde samtaler med flere spillere den kommende tiden om fremtiden. Så mange som seks førstelagsspillere kan forsvinne ut portene på Old Trafford i januar. Sergio Romero, Phil Jones, Marcos Rojo, Jesse Lingard, Daniel James og Brandon Williams er spillerne som enten kommer til å bli solgt eller lånt ut.

Amad Diallo ble Manchester United-spiller i sommer, men den talentfulle unggutten er først nå i ferd med å få papirarbeidet i orden. ESPN skriver at det meste tyder på at Solskjær og United ønsker at 18-åringen skal bli en del av laget med en gang, mens man i Atalanta håper på å beholde ham ut sesongen.

Independent skiver at Tottenham har åpnet samtaler med Harry Kane om en forlengelse av kontrakten. Lagets stjernespiller skrev i 2018 under på en ny seksårsavtale, men nå ønsker Spurs å sikre at ikke PSG eller Manchester City klarer å lokke ham bort til sommeren. En ny avtale vil bli mer lukrativ enn den nåværende, hvor Kane soper inn 2,3 millioner kroner i uken.

PSG ønsker å gjøre låneavtalen med Everton-spiss Moise Kean permanent. Sky Sports skriver at det pågår samtaler om en overgang verdt rundt 361 millioner kroner. Kean har scoret ni mål på 16 kamper i Champions League og Ligue 1.

Ifølge Footmercato ønsker PSGs nye trener Mauricio Pochettino å styrke laget med en tidligere elev og skal allerede ha vært i dialog med Dele Alli, som er ute i kulden i Tottenham.

Daily Mail skriver at Southampton kaster seg inn i kampen om Leicesters Demarai Gray, som kun har et halvt år igjen av kontrakten.

Football Italia henviser til Tuttosport, som skriver at Juventus kommer til å kvitte seg med Paulo Dybala i sommer om den argentinske angriperen ikke signerer en kontraktsforlengelse. Hans nåværende avtale strekker seg frem til sommeren 2022. Dybala har tidligere vært koblet til både Tottenham og Manchester United.

Liverpool Echo skriver at Lucas Digne er i ferd med å forlenge sin avtale med Everton.

Lucas Torreira er på vei tilbake til Arsenal etter et mislykket låneopphold i Atlético Madrid. Express skriver at uruguayaneren blir sendt ut på nytt lån.