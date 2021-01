138 smittede i Oslo siste døgn – 47 mer enn gjennomsnittet de foregående sju dagene

Antall smittede siste døgn er 92 flere enn dagen før. Samme dag forrige uke ble det registrert 48 smittetilfeller.

Totalt er det registrert 1.320 nye smittetilfeller de siste to ukene.

Det er høyest smittetrykk i bydel Stovner med 573,3 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Deretter følger bydel Søndre Nordstrand med 396 tilfeller per 100.000 innbyggere og bydel Grorud med 317,6 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Lavest smittetrykk er det i bydel Ullern med 63,6 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Rett over følger bydel Nordre Aker med 63,9 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

