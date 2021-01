Granerud beklager egne uttalelser: – Han er mitt hoppidol

Se det siste rennet i Hoppuka på TV 2 og Sumo onsdag fra kl. 16.45 (kvalifisering tirsdag kl. 16.30)

Først brukte 24-åringen Twitter til å sette ord på hvorfor han uttalte seg som han gjorde i minuttene etter at drømmen om hoppukeseier fikk seg et solid skudd for baugen i Bergiselbakken.

«Jeg var frustrert over resultatet mitt i dag, og det er jeg fortsatt. Dette er en bakke jeg kun har dårlige minner fra, og med det som skjedde i dag, ble det mye følelser», skrev Granerud.

I en video på nettstedet skijumping.pl snakker han også om uttalelsene som skapte harme i Polen.

– Hallo Kamil og alle andre som ser dette. Jeg vil bare beklage kommentarene mine i dag. Det var ikke ment som noe vondt om din hopping. Det var et utbrudd i frustrasjon over mitt eget resultat, sier Granerud der.

Stoch har grepet

Asker-gutten ledet hoppuka før søndagens renn, men etter 15. plassen i Innsbruck er han 20,6 poeng bak ledende Kamil Stoch foran avslutningen i Bischofshofen onsdag.

Den polske stjernehopperen vant rennet i Bergiselbakken søndag.

I et intervju med TV 2 etter søndagens renn ga Granerud blant annet uttrykk for at han følte polakkene hadde vært heldige med forholdene gjennom hele hoppuka – i motsetning til ham selv. I tillegg mer enn antydet 24-åringen at hoppuke-leder Kamil Stoch hopper såpass ustabilt at seier i hoppuka fortsatt er mulig.

Det skapte forargelse i Polen.

Se utbruddet øverst på siden!

Hyller Stoch

I videoen til skijumping.pl medgir landslagshopperen at han ikke burde gitt et intervju i sinne.

– Jeg mente aldri å si at Kamil ikke er en god eller fantastisk skihopper. Han er mitt hoppidol. Jeg prøver å hoppe slik han gjør, sier nordmannen.

Også på Twitter understreket han at respekten for Stoch er stor.

«Jeg ser på Kamil som en av de største gjennom tidene, men jeg mener også at alt kan skje med en perfekt prestasjon i Bischofshofen. Så lenge det fortsatt er håp, har jeg tro», skrev Granerud.

(©NTB)