To nye personer identifisert etter skredet i Gjerdrum

Politiet har offentliggjort navnet på to nye omkomne etter skredet i Gjerdrum. De ble funnet i skredet 2. januar.

Så langt har politiet offentliggjort navnet på tre av de sju personene som er bekreftet omkommet. Det er:

Eirik Grønolen (født 1989) - funnet 1. januar

Lisbeth Neraas (født 1966) - funnet 2. januar

Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (født 1980) - funnet 2. januar

Politiet vil på sine nettsider bekrefte personene som er funnet omkommet etter raset i Gjerdrum når identiteten er avklart og pårørende er varslet.

Søket etter de tre siste savnede vil pågå for fullt søndag kveld og natt til mandag.

Nødetatene har et håp om å fortsatt finne overlevende, selv om flere faktorer må være på plass for at det kan være tilfelle.

Flere har satt ned lys ved ytterkanten av jordskredet som gikk i Ask i Gjerdrum på onsdag. Foto: Jil Yngland / NTB

Klokka går

Fridtjof Heyerdahl, som er innsatsleder for helsepersonellet på stedet, sa tidligere søndag at det fortsatt er en redningsaksjon så lenge det er hulrom i skredet.

– Tiden går, og det er veldig spesielle forutsetninger som skal være til stede for at noen forsatt skal leve nå, men så lenge det er mulig, kommer vi til å søke etter overlevende, sa Heyerdahl.

Ifølge brannvesenet har de nok mannskaper til å søke fram til mandag kveld, slik det ser ut per nå. Men søket kan måtte pågå videre dersom de savnede fortsatt ikke funnet.

Totalt fem team, til sammen rundt 30 personer, leter samtidig i skredet etter savnede.

Søker med hunder

Redningsmannskapene søker med hunder i skredet.

Når hundene er ferdig i området, trekkes hundene tilbake og redningspersonell går inn for å undersøke markeringene som hundene har gjort.

Lørdag sa politiet at hundene har gjort en rekke markeringer.