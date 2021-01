Norge har fått 44.750 vaksinedoser – bare 2.113 er brukt

– Foreløpig har Norge fått en sending 26. desember med 9.750 doser, også 35.000 doser to dager senere. De er sendt ut til hele landet, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til TV 2.

Men langt er det bare registrert 2.113 vaksinerte i Norge.

– Det er ikke veldig mange hittil, men det handler om at kommunene bare fikk det for noen dager siden.

Til sammenligning har over 40.000 fått første vaksinestikk i Danmark. Danskene har altså vaksinert 0,7 prosent av befolkningen, mens Norge har vaksinert 0,04 prosent så langt.

I konflikt

– Det vil være en veldig opptrapping fremover, lover Stoltenberg.

– Du sier selv at ganske få er satt. Er dere fornøyd med tempoet så langt?

– Det er helt spesielt at man har fått de vaksinedosene først 2. juledag og så 28. desember, så det har bare vært noen få dager å bedømme dette ut fra foreløpig. Vi har regnet med at det vil gå litt langsomt i begynnelsen når kommunen skal tilpasse dette til sine forhold. Samtidig må vi huske at kommunene har stått i flere uker i en situasjon med økt smitte og smittesporing, og også beskjed om at det innføres obligatorisk testing etter første døgn etter innreise, sier Stoltenberg.

– Spørsmålet var om du var fornøyd med tempoet?

– Det er litt tidlig å si hvis vi nå ikke får økt fremdrift etter i morgen skal vi vurdere hva vi skal gjøre, sier Stoltenberg.

I sitt notat til regjeringen om obligatorisk testing ved grensen uttrykte FHI bekymring for at dette vil gå utover vaksinasjon.

«Videre kan obligatorisk testing komme i konflikt med stort behov for innsats lokalt for vellykket utrulling av vaksinasjon. Det vil til dels være de samme personene som må ivareta begge oppgaver», heter det i notatet.

– Sitter dere nå og vurderer om dere skal gjøre noe annerledes?

– Det vurderer vi hver eneste dag, faktisk, og vi har tett kontakt med kommunene, sier FHI-direktøren.

Må forholde seg til skiftende beskjeder

Stoltenberg sa på pressekonferansen søndag kveld at kommunene har mye de må passe på med tanke på de bestemmelsene som er gjort rundt hvem som skal få vaksine.

– Det er en kompleks logistikk for kommunene å håndtere dette. Det er viktig at de utnytter alle doser og at de får to doser av hver av vaksinene til akkurat de personene som skal ha det, i hvert fall inntil det blir endringer i det regime, sa Stoltenberg.

Hun sa også at kommunene må forholde seg til at ting kan endre seg og at det kan komme nye beskjeder som gjør at de må jobbe annerledes.

– Men de skal forholde seg til stadig skiftende beskjeder om når vaksinene kommer, hvordan de skal settes, hvor mange doser som kan trekkes opp fra hvert glass også videre. Vi er opptatt av at det skjer rolig og trygt samtidig som det skal skje mye raskere fremover enn det har gjort hittil, sa FHI-direktøren.

For tidlig å vurdere

Statsminister Erna Solberg (H) sa søndag kveld at det først er mandag vaksinasjonsprogrammet starter for fullt.

– Er statsministeren fornøyd med fremdriften?

– Ja, jeg tenker at vi skal vurdere fremdriften når vi har sett den reelt sett komme i gang. Det er jo egentlig mandag som er startskuddet for vaksineringene i Norge utover de første rundene. De fleste kommuner har valgt å vente til dette. Det har også vært for å få alt på plass logistisk fra i morgen regner jeg med, sa Solberg på pressekonferansen søndag kveld.

I Israel og Storbritannia er nær 1 million personer blitt vaksinert til nå. Solberg trakk frem at Storbritannia nødgodkjente vaksinen på et tidligere tidspunkt enn EU, noe Norge valgte å vente på.

Statsministeren mener det er for tidlig å konkludere med noe før det har gått noe tid.

– Vi får heller ta opp status om dette har fungert godt nok når det har gått 14 dager eller tre uker og se hvor godt vi har klart å få dette til, sa statsministeren.