Canadisk trippel ga Vålerenga-smell mot Narvik

Canadiske Dante Salituro scoret tre ganger og ble dagens mann da Narvik påførte Vålerenga et overraskende 1-4-tap i Fjordkraft-ligaen søndag.

Narvik - Vålerenga 4-1

Tredjeplasserte Vålerenga jaget Storhamar og Frisk Asker i toppen av eliteserietabellen foran søndagens oppgjør, men måtte reise poengløse hjem til hovedstaden etter å ha fått seg en real nesestyver.

Marcus Nordlund slo an tonen for hjemmelaget etter snaue tre minutters spill av første periode, før canadiske Salituro for alvor overtok taktpinnen.

Kun 13 sekunder etter Nordlunds 1-0-scoring doblet Salituro til 2-0 etter forarbeid av Janne Laakkonen og Lars Erik Francke-Evensen.

Tommi Taimi reduserte for Vålerenga mot slutten av første periode, og da forventet nok mange en snuoperasjon signert bortelaget. Slik ble det imidlertid ikke.

Etter en målløs midtperiode, var det lenge også målløst i den siste perioden. Mindre enn to minutter før slutt satte imidlertid Narvik-profilen Salituro inn sitt andre mål for dagen, og like etter fullførte samme mann hattricket.

Dermed ble samtlige poeng igjen i nord. Seieren var Narviks tredje denne sesongen og betyr at laget ikke lenger er sist på tabellen.

I søndagens andre eliteseriekamp hadde Lillehammer små problemer med å ta tre poeng mot Grüner. Kampen endte 4-1. Grüner tok riktignok ledelsen ved Håvard Steen, men deretter handlet det meste om gjestene fra mjøsbyen.

Julius Persson utliknet, før Martin Ellingsen sendte Lillehammer i ledelsen. De to siste scoringene var signert Austin Cangelosi og Nick Dineen.

Lillehammer er nummer fem på tabellen, mens Grüner ligger sist.

(©NTB)