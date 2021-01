Prest skutt og drept i kirke i Texas

Det skriver NBC 5 Dallas.

Episoden skal ha skjedd i Starville Methodist Church i nærheten av Winona øst i Texas. Gjerningsmannen er pågrepet.

Da politiet ankom kirken fant de to personer som var skutt. En av dem presten, som nå er bekreftet omkommet. Tilstanden til den andre personen er foreløpig ikke kjent.

Sheriff Larry Smith i Smith County i sier til ABC News at den mistenkte forsøkte å rømme fra stedet, men at gjerningspersonen nå pågrepet.

Biljakt

Ifølge politiet skal gjerningsmannen ha gjemt seg i kirken etter en biljakt.

Jakten skal ha pågått fra klokken 07:30 søndag morgen. Underveis skal gjerningsmannen ha skutt med hagle gjennom soltaket på bilen sin, en Volkswagen Jetta.

Politiet mistet så bilen av syne.

Nesten to timer senere, klokken 09:20 lokal tid, skal presten ha ankommet kirken med flere andre personer. Da oppdaget de gjerningsmannen som gjemte seg på et bad i kirken.

Presten skal ha trukket et våpen da han ble angrepet av mannen. Gjerningsmannen skal ha tatt våpenet fra presten, og skutt og drept han med det. Det bekrefter politiet til den lokale nyhetskanalen.

Det skal ikke ha foregått noen gudstjeneste eller andre religiøse arrangementer da hendelsen skjedde.

Navnet til de involverte er foreløpig ikke kjent. Politiet sier de ikke mistenker at rasisme eller andre former for hat er motiv for hendelsen.

Winona er en liten by omtrent 16 mil øst for Dallas, hovedstaden i Texas.