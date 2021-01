– Det finnes fordeler med å bo i distriktene

Flere distriktsordførere i kommuner uten smitte er positive til at det nå blir innført nye nasjonale smittevernregler.

Søndag presenterte regjeringen nye nasjonale koronatiltak som vil gjelde frem til 18. januar.

Selv kommuner uten smittetilfeller må nå forberede seg på drøye tre uker med skjenkestopp, hjemmekontor og sosiale begrensninger.

– Det er helt greit. Vi er en kommune med lite smitte, men det gjelder å opprettholde det, og da må man følge reglene, sier Steinar Kyrvestad (Ap), ordfører i Valle kommune i Agder.

Totalt har det blitt påvist fire smittetilfeller i Valle. Det samme gjelder i Måsøy i Troms og Finnmark. Måsøys ordfører Bernth Sjursen (Ap) mener også at tiltakene er nødvendige.

– Vi har fulgt med på smittetallene i juleperioden og forventet vel egentlig at det skulle komme noen tiltak. Nå har det vært folk her som har kommet tilbake fra alle kanter, og noen har kanskje vært i byene med høyt smittetrykk. Så dette er i utgangspunktet OK, vi kan jo få smitte vi også, sier han til TV 2.

– Dramatisk

Trygve Skjerdal (Sp) er ordfører i Aurland i Vestland. Der har det kun blitt registrert ett eneste smittetilfelle.

– Dette er dramatisk, nå blir det jo nærmest like strengt som det var i vår. Men på den andre siden, så er det nok dette som skal til, sier han.

Skjerdal erkjenner imidlertid at de nasjonale tiltakene kan få negative følger for kommunens økonomi, da han beskriver Aurland som å være avhengig av helårs reiseliv og turisme.

– Kan være farlig

Ordfører i Bygland, Sigbjørn Fossdal (Ap), tror at folk flest synes det er greit med nye smittetiltak, men sier også at han frykter at de vil gå lei.

– Det som kan være farlig er at folk i kommuner uten smitte, som i Bygland, fort kan bli litt slappe med tiltakene. Men grunnen til at vi har så lave smittetall er at folk skjønner viktigheten av reglene, og følger dem.

I Bygland ble det sist registrert et smittetilfelle 14. oktober.

– Vi blir ikke kneblet

Vestlands-kommunen Fjaler har også kun registrert ett smittetilfelle helt siden pandemien brøt ut. Ordfører Kjetil Felde (Sp) forklarer det med at innbyggerne i Fjaler er «flinke og lojale».

– Og så har vi jo også mer plass rundt oss, så vi føler ikke at man blir kneblet i like stor grad som man kanskje blir i byene. Det finnes fordeler med å bo i distriktene også, sier Felde.