– Den nyheten kom brått på. Jeg fikk mange spørsmål fra ansatte underveis i pressekonferansen om hvilke konsekvenser det får for vår drift, sier bar- og restauranteier i Tønsberg, Jan Petter Andersen.

Andersen eier til sammen to restauranter og et utested i byen, og alle stedene normalt tilbyr alkoholservering.

For søndag kveld ble det klart at det fra mandag morgen innføres et to uker langt skjenkeforbud.

Andersen sier det vil få konsekvenser for deres drift. Han ser ingen annen løsning enn at baren han eier nå må stenge inntil videre.

– Vi helt avhengig av å servere alkohol. I det siste har vi hatt buffé, der folk har kunnet booke bord slik at vi har kontroll på alle som kommer. Bufféten tjener vi ikke så mye på, men vi får inn penger på at folk sitter igjen i etterkant og drikker. Det er ikke liv laga om vi ikke får servere alkohol, sier han.

– Tragisk

Han sier tidspunktet skjenkenekten kommer på er ubeleilig.

– Nå får vi ikke inn noen kroner på to uker, og det er mange fakturaer som forfaller nå i januar. Jeg må innrømme at det er litt tragisk. Det er bra at man gjør et røsk i to uker for å få ned smitten, men da burde man også inn med kapital litt raskere, sier Andersen og fortsetter:

– Det er begrenset hvor mye reservekapital man har bygd opp. Jeg har tilført mye private midler og i sommer fikk vi bygd opp en buffer, men den gikk rett ut igjen til å betale forefallende regninger fra i våres, sier han.

Han forklarer at det mange løpende utgifter som de nå må få dekket på uten at de umiddelbart faller under noen støtteordninger.

Også daglig leder ved Sawatdee, Daniel Sande Andersen – som også er Jan Petter Andersens sønn – tror alkoholstoppen vil få konsekvenser.

– Jeg mener det egentlig hadde vært best om de kom med pålegg om stenging. Da hadde vi fått dekket flere utgifter Andersen jr.

TØNSBERG: På spise- og serveringsstedet Havariet venter de en kraftig nedgang i gjester i tiden som kommer. Foto: Privat

– Jeg holder pusten

En annen som vil merke den nye skjenkeforbudet godt er daglig leder ved Havariet i Tønsberg, Ann Kristin Andreassen.

– Jeg holder pusten. Vi jobber med å se hva som skal til for å holde oppe uten skjenking, men det ser ut til at det blir en ny permitteringsrunde, sier Andreassen til TV 2.

Hun føler seg sikker på at summen av de nye tiltakene vil være et hardt slag for driften deres.

– Den her vil vi kjenne. Det er et skikkelig nockout-slag. Vi serverer mat og drikke, men alkoholservering er en sentral del, sier den daglige lederen.

– Nå anbefales folk å holde seg hjemme og det innføres skjenkeforbud i to uker. Det er ingen som kommer til å dra ut for å ta seg en brus i ukene som kommer, sier hun.

Flere må permitteres på ny

Hun understreker at hun har full forståelse for at tiltakene settes i verk, men at de oppfattes som en skikkelig «suser».

TØFFE TAK: Daglig leder for spise- og serveringsstedet Havariet i Tønsberg, gjør seg klar for å permittere flere ansatte. Foto: Privat

– I juletiden har vi hentet inn ansatte som har vært permittert og har kunnet gitt litt mer jobb. Jeg har inntrykk av at folk har følt seg trygge og at vi har vært flinke til å legge til rette med hyppig renhold og avstand, sier Andreassen.

Hun forbereder seg søndag kveld på at hun på nye må ta en runde med telefoner til sine ansatte.

– De vi har hentet inn igjen i julen må vi jo på ny permittere. Det er de som får den største smellen og det er de jeg tenker nest på. Vi skal overleve dette, men jeg håper det bare er disse 14 dagene, sier hun.