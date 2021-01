La oss starte det nye året med en liten glad-nyhet fra virkeligheten. Selv om starten på historien er litt trist.

Tilbake i 2003 ble en kar ved navn Tommy Cook frastjålet grombilen sin. Nemlig en klassisk Chevrolet Camaro som han hadde stående i verkstedet sitt.

Det er noe av det verste som kan skje for enhver bilentusiast. Likevel var det nettopp det som skjedde. Én morgen var bilen sporløst borte – og den forble borte. Det skriver det danske bilnettstedet, Boosted.dk.

Ble med kompisen

Tiden gikk, men Tommy glemte aldri sin Camaro. Sjansene for at den skulle dukke opp igjen forsvant i takt med at årene rullet på. Slik det ofte er.

Tommy har en bilinteressert kompis. Nå skulle denne kompisen avgårde for å se på en bil som han vurderte å kjøpe. En Chevrolet Camaro det også, men ett år eldre enn den som Tommy ble frastjålet.

Kompisen ville gjerne ha med Tommy for å vurdere den eventuelle nyervervelsen. Sammen dro de av gårde for å se på bilen.

Nå viste det seg at selgeren hadde flere slike biler. Blant annet en grønn 1969-modell. Lik den som Tommy ble frastjålet.



Denne bilen fenget Tommys interesse. Særlig når eieren forteller at bilen opprinnelig hadde vært oransj, men at den var blitt omlakkert i årenes løp. Det gjorde ikke Tommy mindre nysgjerrig.

I bedre stand

Han sjekket bilen nøyere. Han syntes chassisnummeret så litt merkelig ut. Som om det var forsøkt slått inn på nytt. Tommy noterte opp detaljene om bilen og vel hjemme fant han fram saken om sin stjålne bil. For å gjøre en lang historie kort: Den grønne bilen viste seg å være Camaroen som ble stjålet i 2003.

Politiet ble kontaktet og bilen ble hentet hjem til sin rettmessige eier. Etter hele 17 år på avveie.

Det skal dog sies at «eieren» viste seg å være et uskyldig offer, som hadde handlet i god tro. For i løpet av alle disse årene som bilen hadde vært borte, hadde den hatt fire forskjellige eiere.

Det som også er litt uvanlig er at da Tommy endelig fikk tilbake sin øyensten, så viste den seg å være i langt bedre stand enn da den ble stålet. Den hadde blant annet fått ny motor og en del andre oppdateringer.

Om kompisen til Tommy også ble Camaro-eier sier derimot historien ikke noe om.

