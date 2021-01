Solberg: – Sett det sosiale livet på vent

Det innføres en rekke tiltak som følge av smitteøkningen. Statsminister Erna Solberg ber folk om å ikke ha gjester hjemme de neste to ukene.

– Vi er urolige for utviklingen, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse om smittesituasjonen i Norge søndag kveld.

– Det er flere tegn til at en ny smittebølge kan være på vei, sier hun også.

Hun sier at overvåkningen tyder på at smitten har økt i høytiden. Hun sier at situasjonen av uoversiktlig, blant annet fordi færre har testet seg.

Den nye virusvarianten påvist i England, som har kommet til Norge, øker risikoen for ny smittebølge her hjemme, sier Solberg.

- Summen av tallene og opplysningene som gjør oss bekymret, sier hun.

Se full liste over alle tiltak nederst i artikkelen.

– Vent!

Helsedirektoratet og FHI har foreslått en rekke strenge tiltak, sistnevnte strengere enn førstnevnte. Men begge foreslår to ukers "pause av oppstarten etter juleferien".

De mener også at det er nødvendig med strengere tiltak for å unngå at situasjonen går ute av kontroll.

– Ikke ha besøk hjemme, vent 14 dager før du inviterer noen hjemme, sier hun.

– Vi må sette det sosiale livet vårt på vent i minst to uker, fortsetter hun.

Foruten å unngå å ha gjester hjemme, kommer regjeringen med følgende tiltak også:

Skjenkeforbud, men serveringssteder kan holde åpent.

Maks fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel i bursdag i leid lokale.

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland, men du kan dra på hytta med dem du bor med.

Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha det.

Maks antall personer i butikker og kjøpesentre for at man skal kunne holde avstand.

Rødt nivå på alle ungdomsskoler og videregående skoler

Digital undervisning i høyere utdanning fram til 18. januar

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

For å unngå en ny bølge

Tiltakene vil vare i to uker, fram til 18. januar. I midten av januar vil regjeringen ta en ny vurdering.

– Vi håper at denne pakken er nok til å unngå en ny smittebølge, sier Solberg.

Vaksineringen har startet, men det er lenge til nok folk har blitt vaksinert til at pandemien er over.

– Vi må holde ut litt til. Dette virker bare hvis alle tar del i krafttaket, sier Solberg.

Statsministeren sier at det må være stabilisering eller alle helst en nedgang i tallene for at tiltakene blir lettet på.