Foreslår en rekke skjerpede tiltak: – En slags nyttårspause for alle

Helsedirektoratet foreslår en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning. FHI vil gå enda lenger og mener tiltakene må «samles som en pakke som skal bryte en eventuell ny bølge av epidemien».

Hva som blir innført, er opp til regjeringen å vurdere. Hvilke innstramminger som vil gjelde, blir presentert på en pressekonferanse klokken 18.00 søndag.

Dette er det Helsedirektoratet foreslår:

Maksimalt 5 personer på privat sammenkomst som regulert i § 13a første ledd bokstav a

Maksimalt 10 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13a første ledd bokstav b, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter

Maksimalt 200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13a første ledd bokstav c, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter

Maksimalt 10 personer på kirkevandringer i kristne trossamfunn som regulert i § 13 a første ledd bokstav d Innstramninger for skjenkesteder

Forbud mot skjenking av alkohol, serveringssteder kan ellers holde åpent.

Digital undervisning for ungdomsskoler, videregående skoler og høyere utdanning der det er mulig

Antallbegrensninger på kjøpesentre og i butikker

Går lenger

Direktoratet foreslår at tiltakene skal vare i to uker.

Folkehelseinstituttet vil gå enda lenger enn Helsedirektoratet. De foreslår at private besøk settes på vent i 14 dager.

Dette er de resterende tiltakene FHI foreslår:

Private arrangementer utsettes i 14 dager, til 18. januar

Hjemmekontor for absolutt alle som kan.

Fritidsaktiviteter: Idretten utsetter oppstart av innendørs trening, kamper og turneringer til etter 18. januar. Dette gjelder også andre fritidsaktiviteter som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter

Serveringssteder holdes stengt fram til 11. januar. Take-away er tillatt.

Stenge alle kjøpesentre fram til 11. januar (ikke matbutikker).

Kulturarrangementer avlyses fram til 18. januar.

Utsettelse av oppstarten

FHI skriver i sine forslag at de lanserer «forsterkede nasjonale tiltak» slik at befolkningen har mye mindre kontakt med hverandre.

I dokumentet skriver de at tiltakene må «samles som en pakke som skal bryte en eventuell ny bølge av epidemien».

«Dette er en felles innsats. Det er en utsettelse av oppstarten etter juleferien. Folk skal vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 i dager ekstra; en slags nyttårspause for alle. I tillegg minnes befolkningen på viktigheten av testing, selv ved milde symptomer (inkludert lette forkjølelsessymptomer).»

Allerede har regjeringen bestemt at universiteter, høgskoler og fagskoler skal holde campus stengt for studenter til 18. januar, som er noe FHI har foreslått.

FHI foreslår at de strenge tiltakene skal vare fram til 18. januar, altså i to uker. Etter de to ukene vil man gå tilbake til de tiltakene man har i da.

– De sterkeste tiltakene over er neppe forholdsmessige over tid i kommuner med lite smittespredning, skriver de.