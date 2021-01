Husker du at vi omtalte salget av basketballspilleren Michael "Air" Jordan sin Mercedes-Benz S600 Coupe, tidligere i vinter?

Den grombilen gikk under hammeren for 1,8 millioner kroner. Det er ikke småtterier, for en bil som hadde rukket å rulle 255.000 kilometer!

Nå er en annen av Jordans biler lagt ut for salg. Denne gangen på eBay. Det kan virke som om den amerikanske basketball-legenden må rydde litt i garasjen. Og her snakker vi garasjesalg av det mer eksklusive slaget ...

Spesialmodell

At Jordan var glad i Mercedes-Benz er det ikke tvil om. Også dette er nemlig en "stjernebil", bare enda mer spesiell enn S600 Coupe. Vi snakker vaskeekte SLR McLaren.

Det er en bil som ligger og vaker mellom å betegnes som superbil og hyperbil, og som ble bygget av McLaren i England.

Bilen til Jordan er dessuten en 722 Edition. Så ja, her må du være forberedt på å punge ut ganske hårete summer, om du skal vinne budkrigen.

Her er den aktuelle bilen. Merk de sorte felgene, og splitteren på frontfangeren, som er to av tegnene som viser at dette er en 722 Edition.

Heftige ytelser

La oss bare ta litt mer om bilen, først: 722 Edition er en spesialmodell av SLR McLaren. Den ble bygget som en hyllest til Mercedes-Benz sin seier i Mille Miglia i 1955. Vinnerbilen den gangen ble kjørt av Sir Sterling Moss og Denis Jenkinson, og hadde nummer 722. Startnummeret kom fordi bilen startet 07.22 på morgenen.

Spesialmodellen har 650 hk, hentet fra en 5,5-liters V8-motor, og er raskere og lettere enn de andre modellene.

0-100 km/t tar kun 3,6 sekunder – mens toppfarten er 337 km/t. For at det skal gå (relativt) trygt for seg, er det en spesiallaget splitter foran og en diffusor bak, som gir økt marktrykk. Bilen er også senket litt ekstra, det er mer sporty fjærer og bremsene er større, i forhold til standardutgaven av SLR McLAren.

De sorte felgene, med diskret 722-logoer, er også spesiallaget.

Innvendig er det mye skinn, kontrastsømmer, alcantara og karbon.

Kjøp nå – til 6 mill. kroner

Det viktigste er imidlertid at kun 150 eksemplarer av 722 Edition ble bygget. Samlerobjekt-varsellampene står og blinker, folkens!

Som du skjønner, er dette virkelig noe utenom det vanlige. Det gjenspeiles naturligvis i prisen. "Kjøp nå"-prisen, altså minstesummen selger vil la bilen gå for, er 6 millioner kroner.

Høyeste bud, i skrivende stund, er drøyt 1,8 millioner kroner. Men vi tviler ikke på at det finnes de som er villige til å betale mye mer, for denne bilen.

Som en liten referanse: I Norge ligger det én SLR til salgs. Den har en prisantydning på 3,49 millioner kroner.

Kraftpakken under panseret står for et lydbilde du ikke finner maken til, og gir et voldsomt fraspark.

Lite brukt

Det er viden kjent at Jordan er en stor bilentusiast. Opp gjennom årene unnet han seg en rekke heftige kjøretøy. Flere av dem ble også flittig brukt.

Men akkurat denne ble tydeligvis forbeholdt spesielle anledninger. kun 16.000 kilometer har 2007-modellen rullet.

Hva en mann som Michael Jordan betrakter som "spesielle anledninger", kan vi jo bare spekulere i.

Michael Jordan har nok kost seg, de gangene han har vært ute på tur med sin SLR McLaren 722 Edition.

Legende

Og for alle dere som ikke er gamle nok til å kjenne til Michael Jordan, eller ikke har sett Netflix-dokumentaren som tar for seg karrieren hans: Han regnes av mange for å være den beste basketballspilleren gjennom historien.

Jordan har blant annet vunnet National Basketball Association (NBA)-tittelen seks ganger – og ble toppscorer i NBA 10 ganger.

Hvis du er fysen på å bli neste eier av Jordans gamle leketøy, så bare husk at du må ta høyde for avgiftene, om du skal ha norske skilter på den. Det kan fort bli noen hundre(tusen)lapper ...

