Hilde reagerer på forbannet Granerud: – Han må få roet seg

Se intervjuet og Hildes reaksjon i vinduet øverst!

En 15. plass på søndagens gjorde at Halvor Egner Granerud mistet hoppuke-ledelsen og ligger nå 20,6 poeng bak søndagens vinner Kamil Stoch i sammendraget.

– Jeg føler jo litt at, hva skal man si, at forholdene har vært fordelaktig polakkene hele hoppuka. Så synes jeg det var fryktelig irriterende å se at han gullet en gang til, sier Granerud til TV 2.

– Har de rett og slett hatt mer flaks enn deg?

– De har definitivt hatt mer flaks enn meg, men i dag så hadde de mer flaks enn Geiger også, så det.. ja. Det er «Innsbruck all over again», er det ikke det da?, svarer hoppkometen oppgitt.

– Det var marerittbakken før helgen og det vedvarer sånn?

– Definitivt. Det er et høl. Nei, okei, stryk den siste der. Det er ikke en bakke som har favorisert meg, i hvert fall.

– Kan du ta igjen Stoch i sammendraget?

– Kamil er så ustabil at det skal gå fint. Eller, det kan gå fint. Jeg tror også at hvis det er jevne forhold i Bischofshofen så kan jeg hoppe inn ti poeng på ham. Han hopper ikke så jævlig godt, men han har fått gode resultater.

– Hva gjør du nå for å få «fighting spiriten» tilbake?

– Den er så inni meg at du aner ikke.

Hilde: – Han må få roet seg ned

I TV 2s vinterstudio reagerte TV 2s hoppekspert Tom Hilde på måten Granerud svarte på i intervjuet.

– Han har mye rett, men han kunne vel kanskje filtrert seg litt og tatt en litt lenger pause enn å bare gå opp trappen før han snakket med media der, sier Hilde og legger til:

– Men han har jo rett i at han har uflaks, og har hatt mye uflaks, men klart å prestere likevel. Så virket det egentlig som at begeret kanskje rant over litt akkurat nå. Da må han faktisk klare å komme seg på hotellet og få roet seg litt ned. For han kan ikke ha det humøret der når de starter opp i Bischofshofen, for da tror jeg ikke det går bra. Han må nok få pustet litt med magen, samlet seg og starte på nytt i Bischofshofen.

Hilde forstår samtidig Graneruds frustrasjon, men mener noen av uttalelsene i etterkant av søndagens renn ikke var helt på sin plass.

– Jeg tror ikke man skal gå rundt og si at Stoch ikke hopper bra på ski. Litt mer ydmyk tror jeg man skal være i den situasjonen. Du har en mann med fire olympiske gull som ligger øverst på listen der. Så det blir ikke lett å ta igjen det.

Stöckl: – Vi tar en prat i morgen

Landslagstrener Alexander Stöckl har stor forståelse for at Granerud er forbannet.

– Det må være ekstremt skuffende når du føler at du har ganske bra kontroll. Selvfølgelig er det mer anspent, men han gjorde egentlig et ålreit hopp. Han ble ekstra hardt straffet, for han gjorde et greit hopp som vanligvis holder til å kjempe om topplassering. Den bakken er ganske utakknemlig når det gjelder de siste vimplene nederst. Det fikk han ordentlig merke i dag, sier han til TV 2.

Stöckl har ikke mistet troen på at Granerud kan ta sammenlagtseieren.

– Alt er mulig. Det er ganske mye når det er Stock som leder. Han har mye rutine og har vunnet hoppuka før, men vi har to hopp til. Halvor har tapt mye i dag, men det kan Kamil også gjøre i Bischofshofen, sier landlsagssjefen.

Stöckl vil gi Granerud tid til å summe seg resten av søndagen.

– I kveld tror jeg det er bedre ikke å si så mye til ham, og så tar vi sikkert en prat i morgen, sier han.