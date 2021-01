Bjørgens nådeløse dom: – Taktisk bommert av Karlsson

Frida Karlsson gjorde grovjobben. Så ble hun parkert av to amerikanere.

Det ble dobbelt amerikansk på kvinnenes jaktstart i Tour de Ski. Jessica Diggins vant foran Rosie Brennan.

– Dette er amerikanernes store, store dag, utbrøt TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Diggins-rykk avgjorde

Den svenske sprintdronningen Linn Svahn gikk ut knapt tjue sekunder foran trioen Jessica Diggins, Frida Karlsson og Rosie Brennan på søndagens jaktstart i Tour de Ski. Det gikk ikke lang tid før hun fikk besøk.

Svahn ble hektet av etter fem kilometer, men Brennan og Diggins hang som klegger på Karlsson.

Med en drøy kilometer til mål rykket Diggins og fikk raskt en luke. Den klarte aldri Brennan og Karlsson å tette. Diggins kom i mål 5,6 sekunder foran Brennan og 10,7 sekunder foran Karlsson.

Dermed overtok Diggins også den gule ledertrøyen.

– En taktisk triumf av Diggins, konkluderte Skjelbæk.

Jaktstart-vinneren følte seg ikke trygg på seier før helt mot slutten.

– Frida var fantastisk. På hver eneste runde trodde jeg at jeg måtte slippe, men jeg klamret meg fast. Mot slutten ble jeg skikkelig giret av utforkjøringen, sier Diggins.

– Taktisk bommert

Marit Bjørgen i TV 2s vinterstudio er kritisk til hvordan Karlsson valgte å løse løpet.

– Jessica gikk et smart løp, men man ser at Frida vil bruke mye energi og ønsker å gå i front. Hun gikk i front i nesten tre og en halv runde, og da fikk de to bak det som de ville. De ble ikke engang invitert opp. Det var en taktisk bommert av Frida, sier TV 2s langrennsekspert Marit Bjørgen.

– Hun har mye vilje. Det har jeg fått kjent i «Landskampen» i fjor sommer. Hun ønsker å bruke kreftene hun har. Sånn lærer man av underveis. Dette er hennes første Tour. Hun hadde nok et håp om å gå ifra, men det ble for tøft. Man lærer så lenge man lever, fortsetter Bjørgen.

Også TV 2-ekspert Petter Skinstad mener Karlsson valgte feil taktikk.

– Karlsson gjør grovjobben, men gjorde en taktisk blemme ved å overvurdere seg selv og kanskje undervurdere konkurrentene. Det finnes løpere som er gode nok til å henge på Karlsson, og da burde hun løst dette på en annen måte. Det var ungdommelig overmot av Karlsson, konkluderer Skinstad.

Svensken er fornøyd med løpet tross den skuffende avslutningen.

– Akkurat nå er jeg helt stiv. Jeg kjørte så fort jeg kunne fra a til b. Jeg gikk i rødt mot slutten, og det kan skje her i høyden, sier Karlsson til SVT.