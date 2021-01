Frustrert Haaland målløs i skadecomebacket

Erling Braut Haaland var tilbake på banen for første gang siden november.

Borussia Dortmund - Wolfsburg (0-0) 2-0

Borussia Dortmund tok en sterk hjemmeseier takket være scoringer av Manuel Akanji og Jadon Sancho.

De klatret dermed opp til 4.-plass på tabellen, og ligger seks poeng bak serieleder Leipzig.

Tilbake fra start

Etter å ha vært ute med skade siden slutten av november, var Erling Braut Haaland søndag tilbake i Borussia Dortmunds startoppstilling – da de gul-svarte fikk besøk av tabellnabo Wolfsburg.

Haaland var uhyre nærme ved å score i skadecomebacket etter hvilen. Jærbuen kom alene gjennom med Wolfsburg-keeper Koen Casteels, men klarte ikke overliste sisteskansen.

– For hver motstander er han et tema. Han lager rom og er en stor trussel. Det er godt å ha ham tilbake, sier Dortmund-spiller Thomas Delaney i et intervju vist på V Sport.

Ti minutter før slutt pådro han seg et gult kort etter å ha sparket bort ballen. Grunnen var at ballen kom borti armen hans, da han hadde en stor mulighet alene med bortelagets midtstopper. Det gjorde nok lysluggen irritert.

Like etter ble han tatt av banen, til 20-åringens store frustrasjon.

Dortmund tok ledelsen etter at Manuel Akanji scoret på et hjørnespark fra Jadon Sancho. Sistnevnte punkterte kampen fullstendig med et glimrende soloraid på overtid.

Jærbuen virket pigg i første omgang og var involvert i det meste hjemmelaget foretok seg offensivt. Han kom i tillegg til noen halvstore sjanser, men scoringen uteble.

Til pause var stillingen 0-0 – selv om begge lagene hadde produsert noen saftige målsjanser.

Ute siden november

Til tross for å ha vært ute med skade har jærbuen hanket inn priser som Kniksens Hederspris, månedens spiller i Bundesliga i november, samt blitt kåret til verdens sjette beste fotballspiller av engelske The Guardian.

Dortmund slet uten nordmannen på banen og fikk én seier, én uavgjort og to tap mens Haaland var på sidelinjen. Det stygge 1-5-tapet for Stuttgart 12. desember gjorde at klubbens trener Lucien Favre fikk sparken.

Edin Terzić tok over som midlertidig trener for klubben og kan for første gang bruke superspissen Haaland.

Nordmannen scoret 33 mål på 32 kamper for klubben i 2020.