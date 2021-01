Enda en omkommet person hentet ut av skredet i Gjerdrum

Den omkomne ble funnet i samme område som den femte personen, som ble hentet ut i morges, opplyste nødetatene på en presseorientering klokken 14.30.

Den sjette personen ble funnet i vrakrester av et hus. Personen er fraktet ut av skredet.

– Personen ble funnet etter at hunder gjorde markeringer i skredet, sier innsatsleder Ivar Myrbø i Øst politidistrikt til TV 2.

SØKER: Redningsmannskapene bruker hunder i søket etter de savnede. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Håper å finne overlevende

USAR-teamene fortsetter som før i forbindelse med letingen etter de fire resterende savnede.

Totalt fem team, til sammen rundt 30 personer, leter samtidig i skredet etter savnede.

Politiet sier at dette fortsatt er en redningsaksjon og at de håper å finne overlevende, selv om det er gått fire døgn siden skredet på Ask i Gjerdrum.

Foreløpig er kun én av de seks omkomne identifisert.

NATT OG DAG: Det søkes etter de savnede både dag og natt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Så raskt de kan

– De skynder seg så raskt de kan, og det er bra framgang på søket, sa innsatsleder for brann- og redningsetaten Jørn Syversen ved forrige pressebrif.

Tidligere søndag utvidet redningsteamene søket i skredområdet. Syversten sier at de har tilstrekkelig nok mannskap til å fortsette søket en stund framover.

Redningspersonell jobbet natt til søndag. Det planlegges at de også skal jobbe natt til mandag.

Én av redningshundene pådro seg lettere skader søndag formiddag. Hunden ble trolig skadet da den søkte i bygningsmassene i skredet.

Tre cm fryst

Toril Hofshagen, regionsjef i Region Øst i NVE, sa tidligere søndag at det ikke er økt stabilitet i skredet.

– Redningsarbeiderne må derfor basere seg på det. Det er ingen endring på stabilitet i områdene som er preget av kvikkleire, sa hun.

Til tross for at det har blitt kjøligere og mer frost i skredet de siste dagene, har kun omtrent tre centimeter fryst ned i bakken.

Over 1.000 personer er evakuert etter skredet.