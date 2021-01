Polakkene kan ta seg en bolle. Granerud har ingenting å beklage

Intervjuet Halvor Egner Granerud gjorde med TV 2 etter rennet i Innsbruck har dominert nyhetsbildet i Polen de siste dagene. Men også Tyskland, og Østerrike har sendt TV 2s intervju med Granerud på nasjonalt TV.

Heldigvis.

For da kan publikum selv dømme om han faktisk sier noe som er kritikkverdig.

Antageligvis vil de fleste etter å ha sett hele seansen forstå at dette er polske journalister som via google translate har skapt storm i et vannglass.

I intervjuet er det primært to ting som polakkene har hengt seg opp i som nedverdigende overfor Kamil Stoch.

Det ene er når Granerud hevder at Stoch har hatt mer flaks enn både han og Karl Geiger i hoppuka.

Det andre er Graneruds påstand om at Stoch hopper ustabilt om dagen.

Så la oss faktasjekke påstandene.

Oberstdorf:

Her var det stort sett bakvind, noe som betyr at hopperne får plusspoeng jo mer vind det er. Jo mer bakvind du har, jo vanskeligere er det å prestere bra.

Tallene herfra viser at Stoch fikk 16,7 poeng i kompensasjon. Granerud fikk hele 19,1.

Med andre ord. Stoch hadde mer flaks enn Granerud.

Garmisch/Partenkirchen:

Også her var det jevnt over bakvind. Vinneren David Kubacki og Johann Forfang var blant de som var heldige å få oppdrift i ett av sine hopp.

Her fikk Stoch 2,7 poeng i kompensasjon. Granerud endte med 5,8.

Igjen har altså Stoch mer flaks med forholdene enn nordmannen.

Innsbruck:

Her var det oppdrift/motvind, noe som gjør at hopperne trekkes poeng siden det er en stor fordel i hopp.

Stoch ender opp med minus 14,4 poeng i sine to hopp. Granerud ender opp med minus 10,4.

Med andre ord. Det følelsesladde intervjuet på toppen av Bergisel-bakken var basert på fakta.

Granerud hadde virkelig mer uflaks enn Stoch for tredje rennet på rad.

Så kan man spørre seg om Stoch virkelig hopper ustabilt om dagen?

Tja, når man leder hoppuka er det litt vanskelig å påstå dette. Men det er også veldig lett å argumentere for at Granerud har rett også her.

Under hoppuka har de to hatt nøyaktig like forhold under ett hopp – det var andrehoppet i nyttårshopprennet. Da fikk begge 0,9 poeng i vindkompensasjon.

Da hoppet Stoch 132 meter, mens Granerud klinket til med 136 meter.

Den firedoble olympiske mesteren fra Polen hadde ikke tapt en slik duell om han hadde vært i sin beste form.

På trening har han variert mer enn i sine beste stunder. Og i forhold til Granerud så har han vært mer ustabil totalt sett under renn, trening, og konkurranser her nede.

Så Stoch har faktisk blitt reddet av å ha bedre forhold enn sine argeste konkurrenter i renn. Det er fakta.

Uansett er det viktig å si at det ikke gjør Stoch til en stor idrettsmann.

Hans imponerende hoppkarriere inspirerer alle som elsker skihopp. Og hans flotte personlighet er en berikelse for idretten. Stoch er en sann hedersmann man bare kan si fine ting om.

Men det gir ikke polske journalister og fans retten til å rakke ned på en ærlig utøver fra Norge som bare sier rett ut det han mener. Når påstandene han kommer med i tillegg er basert på fakta, så burde denne snøballen aldri begynt å rulle.

Selv etter at Granerud la ut både Twittermeldinger, og sendte en egen video til polske fansider med en forklaring har ikke polsk media sluppet taket. De har konkludert med at Granerud har fornærmet Stoch.

Senest i går uttalte både manager Adam Malysz og Kamil Stoch til TV 2 at Granerud hadde blitt for emosjonell i intervjuet. Det kunne de holdt seg for gode til.

Konklusjonen må nemlig bli.

Polakkene kan rett og slett ta seg en bolle. Granerud har ingenting å beklage