Kjempeskuffelse for Granerud: – Hva er det som skjer her da?

Se det første hoppet til Granerud i vinduet øverst.

Halvor Egner Granerud har vært stabiliteten selv denne sesongen og hadde det beste hoppet under kvalifiseringen i Innsbruck lørdag. Men i finalen søndag gikk det galt for Norges nye hoppyndling, og et svakt førstehopp på 116,5 meter gjorde det vanskelig.

Sammenlagt hoppuka så langt: 1. Kamil Stoch, 809,9 p 2. Dawid Kubacki, 794,7 | diff: -15,2

3. Halvor Granerud 789,3 | diff:- 20,6

4. Karls Geiger 785,2 | diff: -25,7

Granerud endte på en 15.plass, og mistet hoppuke-ledelsen. Kamil Stoch, som vant søndagens hopprenn, leder nå sammendraget 20,6 poeng foran Granerud.

– Nå er jeg irritert. Skikkelig irritert, rett og slett. Hadde ting kjentes krise ut, hadde det vært greit. Men det kjentes ikke krise ut. Det er to helt normale skihopp, og da er det fryktelig surt, sier Granerud til TV 2.



– Jeg føler dagen i dag er en dag jeg må smile og le av. Det er et prakt eksempel på at vi driver med utendørsidrett. Det er ikke noe vits i å dra hjem og analysere seg i hjel for hvorfor det har blitt som det har blitt. Det er bare å lene seg tilbake og smile av det hele. Det er bare teit, liksom, legger en tydelig frustrert Granerud til.



Robert Johansson, med hoppene 123 og 127,5 meter, ble beste norske på 12. plass.

– Se skuffelsen i øynene på Stöckl

For første finaleomgang i Innsbruck gikk ikke som håpet for Granerud. Med middels forhold i bakken ble det et hopp på 116,5 meter, som holdt til en 29. plass. Dermed gikk hoppkometen videre til finalen med et nødskrik.

– Se skuffelsen i øynene på Alexander Stöckl, utbrøt TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

– Nei! Hva er det som skjer her da? Granerud er nok en gang uheldig med forholdene, fulgte kommentatorkollega Andreas Stjernen opp.

– Det er så skuffende at han ikke får hoppe under samme forutsetninger som konkurrentene. Vi har jo sett hopp her nå et par ganger og jeg greier ikke å se hva han gjør feil. Da må du kjenne ham godt. Det kan være Alexander (Stöckl) er ydmyk nok til å påstå at han gjør feil og ikke skylder på forholdene. Men sannheten er at han får mye dårligere forhold enn konkurrentene, sa TV 2s hoppekspert Tom Hilde.

Og skuffet var landslagstrener Stöckl.

– Det var ganske ille, så ja. Vi får se.

– Du er litt skuffet?

– Ja, litt skuffet, svarte Stöckl og poengterte at det både handlet om forholdene og hoppet, og at han måtte ta en prat med Granerud før hopp nummer to.

Ristet på hodet etter andre hopp

Dermed hadde Granerud en stor jobb foran seg i finaleomgangen. Med svak plassering i første omgang måtte han hoppe tidlig og hadde svært dårlig tid mellom de to hoppene.

Det andre hoppet endte på 127,5 meter og Granerud ristet på hodet i bunnen av Bergiselbakken.

– Jeg er egentlig imponert over hvordan han taklet det, i og med at han hadde så dårlig tid på å rette opp etter det første hoppet, sier Stjernen.

Bedre for Tande - tungt for Forfang

Daniel-André Tande har levert hopp av svært varierende kvalitet under årets hoppuke. Etter 128 meter i finaleomgangen søndag knyttet imidlertid Kongsberg-gutten neven, tydelig fornøyd. Med 121 meter i første omgang holdt det til 14.-plass i rennet. Han plasserte seg dermed foran Granerud.

Johann André Forfang fikk en solid opptur med god hopping i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen, men søndag lyktes ikke tromsøværingen like godt.

123 meter i første omgang ga avansementet til finaleomgangen som såkalt «lucky loser». Der ble det 122 meter, hvilket ga 25.-plass til slutt.

Sander Vossan Eriksen måtte se langt etter plass i finaleomgangen etter 111 meter i sitt første hopp i Bergiselbakken.