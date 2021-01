Harald Rønneberg tilbake på TV-skjermen med spinnvilt konsept

Harald Rønneberg, et navn nærmest synonymt med helgekos, har helt siden 2003 hatt et spesielt sted i hjertet til nordmenn i det langstrakte land. Han og makker Thomas Numme ledet ikke bare første sesong av «Idol». Samme året hadde de også premiere på sitt helt eget talk-show «Senkveld med Thomas og Harald», et konsept med svimlende suksess.

I 2018 kom nyheten om at programmet som har vært spikret i TV 2s sendeplanen hver fredagskveld i 15 år, skulle få nye programledere. Mange undret seg nok over hva radarparet skulle finne på nå.

Etter en stund ble det klart at Thomas Numme, sammen med kona Anette Numme, skulle få sitt eget program «Casa Numme». Enn så lenge var det stille fra Rønneberg. Frem til nå.

«Helt Harald»

Helt siden Rønneberg var liten har han gjort ting han ikke kan. Det fikk man til manges fornøyelse også være vitne til i Senkveld. Nå drar han strikken enda litt lenger og presenterer et konsept som han selv er arkitekten bak.

Med «Helt Harald» vil han, på sitt umiskjennelige vis, utfordre andre til å sprenge noen grenser. Sammen med norske kjendiser gjennomfører han utfordringer han har drømt om lenge. Han håper seerne blir inspirert til å gjøre ting de ikke kan, de også.

– Jeg mener at livet blir morsommere og bedre hvis vi tør å ta noen sjanser på veien. Mitt motto har alltid vært «det er begrensa hvor dritt det kan gå», sier han.

VANNSKI: Harald Rønneberg og DJen fra Bergen har stått på vannski bak danskebåten. Foto: TV 2

Allerede nå kan han røpe at vi i serien får se han stå på vannski sammen med Kygo. Og ikke bak en hvilken som helst båt.

– Du kjenner at du lever når du prøver deg på vannski bak danskebåten med Kygo. Den stopper jo ikke før Hirtshals, sier Rønneberg.

Tett på

Men det er ikke bare sprell og moro. Rønneberg gleder seg også til å vise frem de gode samtalene han har hatt under innspillingen.

– Vi har både hatt gode, nære samtaler og gjort deilig galskap sammen - en gullkombinasjon for å komme tett på hverandre.

UTFORDRER: Prinsesse Märtha Louise er en av dem som dukker opp i «Helt Harald» . Foto: TV 2

I tillegg til Kygo figurerer disse kjendisene i den nye TV-satsninger: Aksel Lund Svindal, prinsesse Märtha Louise, Solveig Kloppen, Marcus og Martinus, Jan Thomas, Else Kåss Furuseth og Julie Bergan.

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, er glad for å få publikumsfavoritten tilbake på TV-skjermen.

– Her møter vi den Harald som vi alle er blitt så glade i gjennom hans lange tv-karriere, samtidig som han byr på nye sider av både seg selv og de kjente gjestene han har med seg, forklarer hun.

«Helt Harald» har premiere på TV 2 1. februar.