– Han kjørte som en villmann nedover

Alexander Bolsjunov gikk ut med ett minutts forsprang til andremann på dagens jaktstart. Det ble som ventet en parademarsj for den suverene russeren.

Han tapte litt til forfølgerne i de bratte partiene, men gikk styggfort i lett-terrenget. I mål var avstanden ned til Artem Maltsev 53,7 sekunder.

– Bolsjunov har løst det mesterlig. Han har hatt full kontroll fra start til mål. Bolsjunov har vært behersket oppover og kjørt som en villmann nedover, konkluderte kommentator Marius Skjelbæk.

– Bolsjunov leverer et veldig godt løp. Han går veldig smart, legger Marit Bjørgen til.

– Lenge siden jeg har sett noen som er så solid

Den tidligere langrennsdronningen er imponert over jevnheten til russeren.

– Han er bunnsolid, så godt gjennomtrent og er bare 24 år. Så jeg er imponert over at han klarer å holde trykket oppe hver helg. Det han mangler er vel mesterskap og å ta det gjeveste der. Men årsaken er kanskje at han går mye konkurranser og går ofte, og klarer ikke å toppe den formen i et mesterskap. Men han er bunnsolid og det er lenge siden jeg har sett noen på herresiden som har vært så solid som ham, sier Bjørgen.

Johannes Høsflot Klæbo og de norske løperne ble hjemme på grunn av koronasituasjonen. Han tok seg tid til en prat med TV 2 etter løpet.

– Man føler nesten at Touren er avgjort allerede, sier Klæbo.

Han savner å gå konkurranser mot de beste i verden.

– Det suger, det er ikke så mye annet å si. Men vi prøver å tenke at det bare gjelder en liten periode, sier Klæbo.

Han så siste del av søndagens jaktstart.

– Det er kjedelig å se på når vi gjerne skulle vært der selv og gitt ham litt konkurranse, sier han.

Kjempeløp av Manificat

TV 2-ekspert Petter Skinstad tror Bolsjunov bare vil øke forspranget i sammendraget når Tour de Ski-sirkuset beveger seg videre til Toblach, en løype Bolsjunov trives godt i.

– Bolsjunov går et solid renn i front. Det var ikke et superløp, men det var solid. Det ble aldri noen store grupper bak som kunne jage. Han bekrefter at han er superfavoritt i Touren sammenlagt, sier Skinstad.

Maurice Manificat gikk et kjempeløp og ble nummer tre. Franskmannen var ett minutt og sju sekunder bak Bolsjunov.

Fire russere var blant de fem første i mål. Denis Spitsov og Ivan Jakimusjkin ble henholdsvis nummer fire og fem.