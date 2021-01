Sjokkovergang for Kurtovic

Amanda Kurtovic går på lån fra Györ til Kastamonu Belediyesi som trenes av danske Helle Thomsen. Det bekrefter den tyrkiske klubben på Twitter.

Det var spekulasjoner rundt at overgangen var i boks før jul, men den gang avviste 29-åringen dette til Nettavisen. Men nå er klubbskiftet altså bekreftet.

– Jeg kan ikke vente til å starte 2021 med dere, møte dere og se byen deres. Godt nyttår, sier Kurtovic i en video publisert på Twitter av Kastamonu Belediyesi.

Kurtovic har slitt med lite spilletid i Györ, og i november informerte det ungarske storlaget i en pressemelding at 29-åringen hadde fått lov til å forlate klubben på lån resten av sesongen. Klubben informerte også om at Kurtovic ikke kunne gå til en klubb som spiller i Champions League. Kontrakten med Györ strekker seg frem til 30. juni 2022.

I november ble det også klart at Kurtovic ikke var en del av Norges landslagstropp til EM som ble spilt i desember. Landslagssjef Thorir Hergeirsson pekte da på lite spilletid som årsak.

– Det er surt å ikke være med. Det har vært en motivasjon å kunne kjempe seg inn i EM-troppen. Men det er ingen hemmelighet at jeg har hatt et vanskelig år. Og uttaket er et resultatet av at jeg ikke har fått tillit i klubben, sa Kurtovic til TV 2 da.