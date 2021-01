Fryktet han ville dø «alene i et ensomt plast-telt»

– Ettersom jeg er 60 og tjukk, og fordi jeg har røykt en halv million sigaretter, og fordi jeg har hatt dobbel lungebetennelse, så ville jeg nok dø, ensom i et ensomt plast-telt, forteller Jeremy Clarkson i sin Sunday Times-spalte.

Der kommer det frem at han den siste tiden har vært syk som følge av koronasmitte.

Isolerte seg

Fire dager før jul fikk han påvist viruset, og den tidligere Top Gear-programlederen skriver at beskjeden fra legen var klar:

– Legen sa jeg ville føle meg dårlig i mellom fem til fjorten dager, og at jeg jeg burde finne meg et sykehus om jeg ikke ble bedre etter det.

Clarkson legger ikke skjul på hva han synes om sykdommen, samt det å isolere seg.

– Skummelt

– Jeg skal ikke lyve – det var ganske skummelt. Alle andre sykdomsforløp jeg har hatt har det alltid vært en følelse om at medisin og tid ville redde meg etter hvert. Men med Covid-19 må du ligge der, alene, og vite at medisinen ikke er på vei, og at tid er din verste fiende, beskriver den frittalende programlederen.

Han forteller at sykdomsforløpet startet lett, men at det gradvis ble verre.

– Legens advarsel om at det plutselig kunne bli verre var hele tiden med meg, forteller han.