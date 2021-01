Lokalbefolkningen med fakkelmarkering: – Godt å se at folk har et hjerte

Tidlig søndag morgen ble det klart at redningsmannskapene har funnet en femte omkommet etter Gjerdrum-skredet. Søket, som fortsatt blir beskrevet som en redningsaksjon, vil fortsette gjennom dagen.

Fakkelmarkering

Søndag formiddag ble det arrangert fakkellysmarkering etter skredet på Kløfta, som ligger et kort stykke unna Ask, hvor skredet skjedde. Til TV 2 sier initiativtaker Tom André Krogdah at et Facebook-innlegg om å tenne noen lys i nærheten ballet på seg.

– Dette er en forferdelig situasjon, og det er lite vi kan gjøre. Det vi kan er å vise medfølelse og samhold med nabobygda vår, sier han.

Han forteller at flere bedrifter har stilt opp med fakler og lys slik at hele veien mot Gjerdrum lyses opp.

– Det er godt å se at folk har et hjerte, og vil vise at de bryr seg. Det er koselig å se, sier Krogdahl.

Omtalt i nyttårstale

Søndag formiddag ankom også kongeparet og kronprinsen Gjerdrum. De ble først informert om den pågående aksjonen av nødetatene ved Gjerdrum kulturhus, som ligger nær skredområdet. Videre drar de sammen til den lokale kirken, før kongeparet reiser til Olavsgaard hotell, mens kronprinsen tar turen til Clarion Gardermoen.

Ved begge hotellene vil de møte evakuerte og pårørende.

Kong Harald omtalte hendelsen i sin nyttårstale torsdag kveld:

– Den forferdelige hendelsen gjør dypt inntrykk på oss alle. Jeg føler med dere som går inn i det nye året med sorg og uvisshet, sa kongen da.