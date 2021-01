Fotballryktene: – Solskjær vender blikket mot Braut Haaland

Ny dag, nye overgangsrykter. Januarvinduet er åpent og en rekke spillere vil flytte på seg i løpet av den neste måneden. Lykkes Arsenal med å hente en kreativ midtbanespiller? Vil Dele Alli forsvinne fra Tottenham? Har Liverpool planer om å kjøpe en ny midtstopper? Hvilke spillere forlater Chelsea? Og når begynner Sam Allardyce shoppingrunden sin?

En klubb som virkelig er i flyten om dagen er Manchester United. Det er lite som tyder på at Ole Gunnar Solskjær vil gjøre store signeringer nå. Fokuset til rødtrøyene er sommervinduet. Da kan fort Paul Pogba forlate klubben. Ifølge Mirror ønsker Manchester-klubben å selge den franske verdensmesteren i sommer. Klubben har innsett at Pogba ikke ønsker å signere en ny kontrakt.

Lørdag gikk det rykter om at Manchester United håpet å få Jadon Sancho på «billigsalg» i sommer. Nå skriver Mirror at Solskjær er usikker på om han vil fortsette Sancho-jakten. Nordmannen er mer interessert i Erling Braut Haaland, skriver avisen.

Mauricio Pochettino ble lørdag presentert som PSGs nye trener. En av hans viktigste oppgaver blir å forlenge med Kylian Mbappé. Spesielt ettersom Liverpool er interesserte i stjerneskuddet, skriver AS. Mbappé har latt seg imponere over Jürgen Klopps suksess med Liverpool, noe han også har uttalt seg om offentlig. Nå håper Merseyside-klubben at den sportslige suksessen kan være nok til å lokke Mbappé over kanalen.

Atalantas stortalent Amad Diallo ble enig med Manchester United om en januarovergang i oktober, men det gjenstår fortsatt litt arbeid før han flytter på seg. Arbeidstillatelse, personlige betingelser og medisinsk test gjenstår. Ifølge Manchester Evening News er Atalanta villige til å låne Diallo ut til Manchester United ut sesongen, men trener Gian Piero Gasperini vil gjøre et siste forsøk på å lokke Diallo til å bli i Bergamo. Det skriver Daily Star.

William Salibas overgang til Arsenal ble slett ikke slik han hadde sett for seg. Mange trodde 19-åringen ville kjempe om en plass i førsteelleveren denne sesongen. I stedet ble han utelatt fra Europaliga-troppen. Han har heller ikke fått sjansen i ligacupen. Faktisk har ikke Saliba spilt et eneste minutt for førstelaget. Edu maner til tålmodighet, men nå er 19-åringen villig til å gå ned i lønn for å forlate Arsenal permanent. En rekke klubber står klare for å legge inn bud på Saliba i januar, skriver L'Equipe.

Arsenal kobles samtidig til Borussia Dortmunds kantspiller Julian Brandt, men sportsdirektør Michael Zorc sier at det foreløpig ikke har vært kontakt mellom klubbene. Det skriver Bild.

Newcastle skal forsterke troppen, først og fremst med spillere på lån. En av dem som kan være aktuelle er Leicesters midtbanespiller Hamza Choudhury, skriver Newcastle Chronicle. Leicester har tilbudt Choudhury til en rekke klubber.

«The Foxes» traff blink da de hentet tyrkiske Caglar Söyüncü fra Freiburg i 2018. Hvorfor ikke prøve noe lignende igjen? Nå har nemlig blåtrøyene rettet blikket mot Schalkes 20 år gamle forsvarsspiller Ozan Kabak, skriver Daily Mail.

Choudhury er vel og bra, men Newcastle-manager Steve Bruce har Chelseas midtstopper Fikayo Tomori høyere opp på ønskelisten. Spesielt ettersom Newcastle ble rammet hardt av koronaviruset. Kaptein Jamaal Lascelles har i likhet med Allan Saint-Maximin slitt med ettervirkningene av koronaviruset.

Etter en lovende start på sesongen har det vært langt tyngre å være Chelsea-manager Frank Lampard den siste tiden. Timo Werner har ikke akkurat tatt Premier League med storm, noe som har gitt Olivier Giroud flere sjanser enn han kanskje hadde sett for seg før sesongstart. Franskmannen kobles til West Ham, men sier at han helst vil bli værende i Chelsea og vinne trofeer.

Det er kun et tidsspørsmål før Sam Allardyce åpner sjekkheftet i nedrykkstruede West Bromwich. Allardyce vil ha en midtstopper, en midtbanespiller og en spiss. Derfor har han bestemt seg for å droppe Manchester Uniteds walisiske ving Daniel James samt Middlesbrough-vingen Duncan Watmore, skriver Daily Mail.