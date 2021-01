Redningsaksjonen fortsetter – utvider søket i leirskredet

Redningsaksjonen pågår for full maskin i leirskredet i Gjerdrum, under krevende forhold.

Søndag formiddag holdt politiet i Øst, brann og NVE ny pressebrif om leirskredsituasjonen i Gjerdrum.

– Vi arbeider for fullt i gropa. Det er fem lag som jobber der inne samtidig. De har en veldig vanskelig jobb, for det er krevende forhold å jobbe i. Det er ikke helt risikofritt, sier innsatsleder for brann- og redningsetaten Jørn Syversen.

– De skynder seg så raskt de kan, og det er bra framgang på søket.

Tidlig søndag morgen ble det gjort funn av nok en omkommet person i skredet. Det er ikke gjort flere funn i løpet av dagen.

– Vi leter i områdene der vi har gjort funn. Vi har også utvidet, og søket litt lenger nord for funnene som er gjort, sier Syversen.

– Vi søker der hvor hundene gjør markering.

Nok en redningshund skadet

Innsatsleder i Øst politidistrikt Ivar Myrbø informerte også om at én av redningshundene hadde pådratt seg en skade i løpet av formiddagen.

Hunden ble trolig skadet da den søkte i bygningsmassene i skredet.

– Det er ikke verre enn at den har et par kutt. Den ble lappet sammen der nede, og er sendt videre til veterinær. Den er lettere skadet, sier Myrbø, som samtidig understreker at de har nok hunder til å bistå USAR-teamene med redningssøkene i skredet.

Lørdag kveld opplyste politiet om at én av redningshundene ble skadet, og måtte tas ut av redningsarbeidet.

Natt til søndag gikk politiet inn i evakuerte boliger for å redde kjæledyr. Myrbø opplyser på pressebrifen at de fremdeles jobber med dette.

– Vi har kapasitet med frivillige og jobber med å hente ut kjæledyr, og eventuelt mate dem, så lenge NVE sier ja til at vi kan gå inn i husene.

Han oppfordrer de som savner dyrene sine om å kontakte kommunen, som har en løpende dialog med politiet om dyrene.

Ingen endring i skredstabilitet

Toril Hofshagen, regionsjef i Region Øst i NVE, sier det ikke er økt stabilitet i skredet.

– Redningsarbeiderne må derfor basere seg på det. Det er ingen endring på stabilitet i områdene som er preget av kvikkleire.

I løpet av det siste døgnet har det skjedd mindre avskallinger langs skredkanten.

– Det er en forventet utvikling, sier hun.

Ytterligere 46 personer bosatt i Kokstad-området ble evakuert etter skredet gikk, natt til 30. desember. Hofshagen opplyser om at NVE nå har kartlagt og gitt sine anbefalinger til politiet, som må vurdere om de evakuerte kan returnere til sine hjem.

Fem omkomne

Tidlig søndag morgen bekreftet politiet at det var gjort et nytt funn av nok en omkommet person i skredet, etter at redningsteam søkte i massene gjennom natten.

Så langt er fem personer funnet omkomne i leirskredet i Gjerdrum. Én av dem er 31 år gamle Eirik Grønolen. Fem personer er fremdeles savnet.

Det massive leirskredet raste ut i et boligfelt på Nystulia Gjerdrum natt til 30. desember. Til tross for at det har gått over fire døgn siden skredet gikk, er søket fremdeles betegnet som en redningsaksjon.

– Dette er en redningsaksjon, og det jobber vi fremdeles med. Vi har fullt trykk på det ut denne dagen, så blir det gjort løpende vurderinger, sier Myrbø.