Redder ut husdyr fra evakuerte boliger

Det har gått fire døgn siden raset på Gjerdrum inntraff, og redningsmannskapene fortsatte søket etter de resterende fem savnede natt til søndag.

I firetiden satte de i gang med å redde ut husdyr fra de evakuerte boligene

– Parallelt med at vi har arbeid inne i rasområdet, i det vi kaller for rød sone, så har vi nå litt ledig kapasitet, forteller innsatsleder Håkon Berg.

Leter etter kjæledyr

Det er mange dyr som har vært alene hjemme i tre dager, og politiet leter i boliger i det evakuerte området hvor det for øyeblikket er trygt nok til å utføre arbeid.

LETER: Forsvaret og brannvesenet leter etter husdyr i de evakuerte hjemmene. Foto: Ane Stokholm/TV 2

Politiet fikk bistand fra brannvesenet og forsvaret som nå oppsøker adresser hvor de tror det kan oppholde seg kjæledyr.

– Vi har veterinær tilgjengelig som kan ta imot dyrene hvis vi får tak i de, sier Berg.

Fortsatte leteaksjonen gjennom natten

Leteaksjonen, som i utgangspunktet skulle vare frem til mellom to og fire, har pågått i hele natt og vil fortsette inntil videre.

– Vi fortsetter inntil brannvesenet sier det er forsvarlig. Vi er villig til å stå på hele natten så lenge mannskapene finner det forsvarlig, sier Berg.

De har foreløpig ikke noe mer informasjon om leteaksjonen som pågår i skredområdet, men det bekreftes at det utføres arbeid i samme område som tidligere.

– Det er klart at det er krevende å holde på der i så mange timer, men de har rullering på mannskapene og sørger for at sikkerheten er ivaretatt, sier Berg.

Vil ta ny vurdering

Klokken 06.30 søndag morgen ble det gjort funn av nok en omkommet person i leirskredet. Dermed er fem personer bekreftet omkommet, mens fem personer fremdeles er savnet.

Natt til søndag har det blitt gjort søk i et begrenset område hvor flere personer til nå har blitt funnet omkommet like i nærheten av hverandre.

Det har blitt opplyst om at noen var utendørs da raset gikk. Det kan gjøre det vanskeligere å vite hvor de savnede kan befinne seg.

Redningsmannskapene søker fortsatt etter overlevende, men politiet vil søndag gjøre en vurdering på om de nå går inn i en ny fase.