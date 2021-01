Elleve nye tilfeller av engelsk virusvariant oppdaget i Norge

Personene det gjelder kom til Norge fra Storbritannia i desember, eller er kontakter av disse, melder FHI.

De elleve nye tilfellene er påvist i Rogaland (4), Viken (3), og fra Oslo (4).

– Denne varianten av viruset er kalt VOC 202012/01, og antas å ha sammenheng med en rask økning av tilfeller i Sørøst- og Øst-England samt London, skriver FHI i en pressemelding.

– Varianten ser ikke ut til å gi noen større risiko for alvorlig sykdom ut fra det vi vet per nå, skriver de.

Den engelske virusvarianten ser ut til å være mer smittsom enn det vanlige koronaviruset. Det er ikke holdepunkter for at vaksinen ikke har effekt på den nye varianten, skriver instituttet.

– Det er som forventet at flere personer får denne varianten påvist, og vi regner også med at nye tilfeller blir funnet i tiden fremover i Norge. Den nye varianten meldes nå fra stadig flere land, sier Vold i pressemeldingen.

Hun sier at at det ikke er overraskende at reisende fra disse områdene er smittet av denne nye varianten av viruset.

– Dersom dette viruset er betydelig mer smittsomt enn de andre variantene som sirkulerer og det får stor utbredelse, så vil det kunne gjøre epidemien vanskeligere å kontrollere. Det vil i tilfelle kreve bruk av sterkere tiltak for å holde smittetallene nede, sier hun.