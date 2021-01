Fjerde person funnet omkommet i Gjerdrum

– Den fjerde er funnet i samme område som funn nummer tre, og de to personene er fraktet ut av området, sier innsatsleder Knut Hammer på en pressekonferanse lørdag kveld klokken 21.

Politiet har lørdag vært tydelig på at de håper på å finne overlevende i jordmassene som har tatt mange hus.

Redningsaksjonen vil pågå for fullt fram til klokken 02 natt til søndag.

Hunder som søker etter de savnede, har gjort flere markeringer, opplyste brannvesenet tidligere lørdag.

Redningspersonell skal deretter gå inn for å undersøke markeringene som hundene har gjort.

– Vi leter fortsatt etter overlevende, sier brannvesenet lørdag kveld.

Brannvesenet sier at de har noen såkalte interessepunkter som de skal undersøke, de skal de søke gjennom i noen timer.

– Det er viktig at vi ikke leter på måfå, skadestedet må få hvile slik at hundene får gjort flere markeringer, slik at det ikke er oss de lukter på, sier brannvesenet.