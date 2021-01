Eirik Grønolen omkom i skredet

Grønolen ble funnet etter raset fredag 1. januar, skriver politiet på sine nettsider lørdag kveld.

Politiet har opprettet en side på sine nettsider der de vil bekrefte personene som er funnet omkommet etter raset når identiteten er avklart og de pårørende er varslet.

I tillegg til 31-åringen er også tre andre personer bekreftet funnet omkommet etter jordskredet.

Seks personer er fortsatt savnet etter skredet.

Fortsetter ut på natten

Redningsaksjonen etter de savnede vil pågå for fullt fram til klokken 02 natt til søndag.

Ifølge brannvesenet har hunder som søker etter de savnede gjort en rekke markeringer i skredområdet.

Redningsmannskaper vil gjøre søk i rasområdet til sent i natt. Gjennom dagen lørdag har de beveget seg inn i området og undersøkt flere markeringer som er gjort av redningshunder. Så langt er fire personer funnet omkommet i ruinene.

Når de skal bevege seg inn i området bygger redningsmannskapene veier inn i området med materialer, deretter trekker de seg tilbake for å sende inn hunder som markerer på flere punkter.

Risikofylt



Når hunden så er ferdig med å markere, trekker de hunden tilbake og redningsmannskapene går inn igjen for å utføre et så fint søk som de klarer.



– Det er et risikofylt arbeid nede i rasgropa. Vi har en rekke risikotiltak, men det vil ikke fjerne risiko. Vi jobber tett med etterretningen til politiet, det er årsaken til at vi leter der vi gjør nå. Når vi får identifisert funn får vi knyttet det opp til hvor personer har bodd, slik at vi kan lete mest mulig effektivt gjennom natten, sier innsatsleder fro brannvesenet lørdag kveld.

Redningsmannskapene leter fortsatt etter overlevende. Når de har lett i ytterligere noen timer den kommende natten vil de la rasområdet få hvile noen timer før de vil gjenoppta søkene søndag. Slik kan nye lukter som hundene kan markere på komme opp i området. Samtidig vil man unngå at hunder markerer på lukter etter redningsmannskapene.