Advarer mot «livsfarlig» lek

Flere nesten-ulykker i brøytekantene har ført til at brøytemannskapene nå ser seg nødt til å si ifra.

– Brøytekantene kan være fristende for barna å lage snøhuler i. Men det er rett og slett livsfarlig, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.

Hun varsler om at brøytemannskapene kan slite med å se barna i vintermørket, og at de dermed kan være uheldige og kjøre på barna, eller begrave dem inne i snøhulene.

– Maskinførernes verste mareritt er å skade noen, og i disse store kjøretøyene så er det særdeles vanskelig for dem å se små barn.

Oppfordring

Brodtkorb ber foreldre om å prate med barna og be dem om å leke andre steder enn i snøfonnen.

– Når det snør så blir barna glade, og vi foreldre synes at det er herlig at de vil gå ut for å leke. Men det er viktig at vi snakker med barna om at det er farlig å leke i disse brøytekantene.

Tung snø

Man bør også være oppmerksom når man graver ut snøhuler andre steder enn i brøytekantene, da man kan havne i en livsfarlig situasjon dersom hulen kollapser.

Nysnø veier et sted mellom 50 og 100 kilo per kubikkmeter. Når snøen har ligget en stund og blitt til såkalt fokksnø, så kan den veie opp til 350 kilo per kubikkmeter.

Etter en periode med mildvær og regn kan snøen ha blitt enda tyngre. Våt snø kan veie over 500 kilo per kubikkmeter. Tilsvarende mengde snø vil ifølge direktoratet for byggkvalitet være tung nok til å få de fleste hyttetak til å kollapse.