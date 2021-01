Molde HK rammet av koronautbrudd

Molde kommune har i dag fått melding om tre nye smittetilfeller. Alle tre er aktive håndballspillere i Molde HK Elite. Det bekreftes i en pressemelding fra kommunen.

Hele laget, inkludert trenere og støtteapparat, er satt i karantene. Det gjelder også for en rekke øvrige nærkontakter.

– Til sammen har vi satt om lag 50 personer i karantene som følge av de tre smittetilfellene, opplyser assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald i Molde kommune.

Alle som er satt i karatene skal testes på mandag. Smittekilden er så langt ikke kjent, men smittesporing pågår fortsatt.

Molde skulle i utgangspunktet spille sin neste kamp 7. januar mot Fredrikstad. Etter ti spilte kamper ligger Molde på fjerdeplass i serien. Hele laget er i karantene til og med 10. januar. Det betyr at også kampen mot Larvik må utsettes.

– Vi får ikke trent. Det er tøft. En ting med sykdom, men det at man ikke får trent er naturlig nok tøft, sier Carl Henrik Indbjør i Molde HK til TV 2.

– Korona-situasjonen i samfunnet er jo ikke noe nytt, så spillergruppen er ikke i sjokk. Man kan være uheldig. Det er ikke funnet noe årsak ennå, og det er jo ikke alltid man finner heller.

Nå krysser klubben fingrene for at det ikke dukker opp flere tilfeller.

– Vi har vært under et strengt regime lenge og vi har vært i Europa og spilt uten smitte tidligere. Vi får bare håpe at det ikke blir noen flere tilfeller. Under omstendighetene så går det bra med de smittede, forteller Indbjør.