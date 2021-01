Oilers holdt lekestue – smadret serielederen 7-1

Frisk Asker - Stavanger Oilers 1-7

Dermed ble det sceneskifte i toppen av tabellen lørdag.

Storhamar fikk en drømmestart på kampen mot Sparta og ledet 3-0 før det var spilt 13 minutter. Sparta reduserte til 1-3 like etter, før de skapte ny spenning da Christoffer Karlsen satte inn 2-3 i overtall seks minutter ut i den andre perioden.

Christian Larrivée økte til 4-2 seks minutter senere, før Eskild Olsen fjernet all tvil om hvor alle poengene skulle havne med åtte minutter igjen av tredje periode. Patrick Thoresen sto bak 6-2-målet i overtall to minutter slutt, før Simen André Edvardsen fastsatte resultatet til 7-2.

Seieren gjør at Storhamar, som har vunnet tre kamper på rad, nå leder eliteserien med 53 poeng etter 24 kamper, poenget foran Frisk Asker.

Frisk-smell

Frisk Asker toppet tabellen før runden, men fikk ordentlig bank av Stavanger hjemme lørdag.

Det sto 1-1 etter de første 20 minuttene, før gjestene fra oljebyen scoret fem mål i andre periode. 6-1-ledelsen klarte aldri Frisk å hente inn, og det endte til slutt 7-1.

Canadiske David Morley scoret to og hadde to målgivende for gjestene, mens amerikanske Dan Kissel scoret ett mål og noterte seg for intet mindre enn fem målgivende.

VIF snudde

I Narvik tok hjemmelaget ledelsen mot Vålerenga på straffe etter 14 minutter ved Janne Laakkonen. Så giret Oslo-klubben om i den andre perioden og scoret tre mål på 15 minutter til 3-1-ledelse.

Jonas Oppøyen, Wade Murphy og Jørgen Karterud satte deretter pucken i mål for gjestene i den siste perioden og sørget for en komfortabel seier.

Vålerenga vant 6-1 og er fortsatt nummer tre med fire strake seirer og 49 poeng etter 23 kamper.

Storseier for Stjernen

Stjernen hadde på sin side full kontroll i hjemmeoppgjøret mot Manglerud Star og vant hele 7-1 lørdag. Unggutten Jonathan Hermansson banket inn to mål i overtall i første periode, og hjemmelaget var dødelig effektive i overtall.

Av de sju målene vertene scoret, kom fire med én mann mer på isen.

Totalt ble det 36 utvisningsminutter fordelt på de to lagene.

(©NTB)