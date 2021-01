Linnes om Omars ulykke: – Det er vanskelig

– Det er en vanskelig prosess for meg som for alle andre. Omar har vært min venn i ti år. Jeg tror han vil komme tilbake på banen enda sterkere. Fra nå av vil vi spille hver kamp for ham og ta hvert poeng for ham, sier Linnes til Galatasaray sin hjemmeside.

0-0-kampen mot Antalyaspor var den første kampen etter Omar Elabdellaouis fyrverkeri-ulykke på nyttårsaften.

TV 2 har også vært i kontakt med Martin Linnes, som høflig henviste til klubb og leger.

Før kampen stilte hele Galatasaray-laget med t-skjorter med bilde av Elabdellaoui og teksten «Get well soon!». Det samme gjorde motstanderlaget.

Futbolcularımız "Geçmiş olsun Omar" yazılı tshirtlerle sahaya çıktı. #GSvANT pic.twitter.com/Aml4IKgICH — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 2, 2021

Linnes spilte for øvrig hele kampen for Galatasaray. Uavgjortresultatet gjør at nordmennenes klubb fortsatt ligger som nummer to med like mange poeng som ledende Alanyaspor, men Galatasaray har én kamp mindre spilt.

Legenes oppdatering

Elabdellaouis lege og klubblege kom tidligere lørdag med de siste oppdateringene etter ulykken.

– Det er blitt gjort et medisinsk inngrep og vi har lagt en plan for rehabiliteringen. Den kan endres etter hvert som prosessen pågår, forklarer Elabdellaouis lege Vedat Kaya til det tyrkiske mediet Hurriyet.

– Vi har gjort alt for å få synet til å bli bra og så langt har alt gått veldig bra. Synet kan muligens bli påvirket litt, og det høyre øyet er verre enn det venstre, utdyper han.