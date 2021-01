Victoria (13) og Ann-Mari (50) er fremdeles savnet, nesten fire døgn etter at raset gikk i Gjerdrum. Samtidig venter familien på svar.

Redningsmannskaper vil jobbe til sent på natt med å gjøre søk i rasområdet på Gjerdrum. De opplyser lørdag at de fremdeles jobber for å finne overlevende.

På hotell Clarion på Gardermoen bor nå flere berørte og pårørende som venter på svar, og frykter det verste. Blant dem er Britt Næristorpet og datteren Åse-Lill. De er mor og søster til Ann-Mari Olsen Næristorpet, og bestemor og tante til Victoria Emilie. Begge er fremdeles savnet.

– Det har helt jævlig. Vi går og venter og venter på svar, sier Britt.

Begge to bor i området i nærheten av raset på Gjerdrum, og har blitt evakuert. Nå forsøker de å få dagene til å gå imens de jevnlig mottar oppdateringer fra politiet.

– Håpet er der. Vi lever i håpet, til de finner noe. Vi håper at det er de, sier Åse-Lill.

Victoria og Ann-Mari er ikke sett siden raset. Foto: Privat

Syv fremdeles savnet

TV 2 har tidligere fortalt historien til far Odd Steinar Sørengen som våknet midt på natten av at samboeren Ann-Mari ropte til ham at huset deres var i ferd med å rase.

Han kom seg fra katastrofen med livet i behold, men han skulle ønske han kunne byttet plass med datteren.

– Jeg skulle så gjerne byttet plass med datteren min. Slik at hun kunne ha kommet seg hit, og jeg kunne vært savnet, sa Odd Steinar.

Sent lørdag kveld er fire personer funnet omkommet. seks er fremdeles savnet. Britt og Åse-Lill beskriver si situasjon som at realiteten begynner å synke inn.

– Vi vet innerst inne at de ikke er mer. Men vi håper uansett – til det motsatte er bevist, sier Åse-Lill.

– Det er verdens beste søster og tantebarn. Vi er glad i dem. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er vanskelig. Jeg savner dem utrolig mye, sier hun.

LEVER I HÅPET: Britt og Åse-Lill Næristorpet håper fremdeles at redningsmannskapene vil finne Victoria og Ann-Mari. Foto: Mathias Ogre

Lever i håpet til siste stund

Inntil videre vil de to få bo på hotellet på Gardermoen. De er fulle av lovord overfor politiet og redningsmannskapene som jobber døgnet rundt

– De er kjempeflinke, sier de.

Samtidig forsøker de å få dagene til å gå. De sier at de knapt orker å tenke på Ann-Mari og Victoria. Men håpet vil de ha så lenge det fremdeles er en mulighet for en lykkelig slutt.

– Vi håper at de skal finne dem. Vi lever i håpet. Det gjør vi til siste stund, sier de.

Fortsetter ut til seint på natt

Redningsaksjonen etter de savnede vil pågå for fullt fram til klokken 02 natt til søndag.

Ifølge brannvesenet har hunder som søker etter de savnede gjort en rekke markeringer i skredområdet.

Redningsmannskaper vil gjøre søk i rasområdet til sent i natt. Gjennom dagen lørdag har de beveget seg inn i området og undersøkt flere markeringer som er gjort av redningshunder. Så langt er fire personer funnet omkommet i ruinene.

Når de skal bevege seg inn i området bygger redningsmannskapene veier inn i området med materialer, deretter trekker de seg tilbake for å sende inn hunder som markerer på flere punkter.