Stjerneløpere brøt smittevernreglene – risikerer å bli kastet ut av Tour de Ski

Før årets Tour de Ski iverksatte FIS flere tiltak for å minimere smittespredningen.

Ett av tiltakene var at alle måtte bruke munnbind når de kommer til arenaen, før de dernest måtte ta det på seg igjen umiddelbart etter løpet. Ledere skal ha på seg munnbind til enhver tid.

Nå viser det seg at flere løpere har blitt sett uten munnbind. Noen av dem er russiske Natalja Neprjajeva da hun forlot arenaen, og Julia Stupak som gjorde et intervju med russisk TV uten munnbind. Det skriver svenske Expressen.

– Kan ta akkrediteringen deres for resten av touren

FIS jobber nå med å samle inn fotobevis, før de kommer med en endelig avgjørelse.

– I går var det bare advarsler, men i dag kommer vi til å innføre bøter...og om folk ikke følger reglene så kommer vi til å ta akkrediteringen deres for resten av touren, sier rennsjef Pierre Mignerey til Expressen.

– Først og fremst trenger vi bevis på at folk faktisk har vært uforsiktige i sin munnbind-bruk. Jeg har allerede mottatt bilder fra noen trenere, følger han opp.

Flere løpere kan trolig vente seg en reaksjon

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad støtter FIS' begrunnelse.

– Det er veldig bra at FIS tar det på alvor, og etter å ha advart løperne så støtter jeg rennlederen. Jeg må innrømme at jeg ikke vet hva det er snakk om. Er det snakk om at de ikke har brukt munnbind, spyttet, ikke brukt munnbind i det hele tatt? Så er vil nok alvorlighetsgraden påvirke straffen. Det er hvert fall ingen tvil om at dersom ting nå ikke endrer seg, så er det ikke skikket til å ha Tour de Ski under en pandemi, sier Skinstad.

Rennlederen skal ha sendt ut en advarsel under fredagens teamledermøte, der han sier at dersom de fortsetter å være uforsiktig, at det vil vente strenge straffer.

– Hva skjer videre nå?

– Juryen kommer til å se på dette her, så vil det sannsynligvis komme en reaksjon. Det vil overraske meg veldig om det allerede nå blir snakk om at noen fratas akkrediteringen sin.

– Men hvis det vedvarer er jeg overbevist om at det skjer, avslutter Skinstad.