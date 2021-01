Haaland klar for comeback: – Vi har prøvd å holde igjen

Mye har skjedd siden Erling Braut Haaland sist var på banen for Dortmund. Gultrøyene har måttet klare seg uten målmaskinen i hele desember, og det har gått hardt utover lagets poengsanking og målproduksjon. Men i søndagens oppgjør mot Wolfsburg er lysluggen med igjen.

Edin Terzic, som er fungerende Dortmund-trener etter at Lucien Favre fikk fyken etter 1-5-tapet mot Stuttgart, melder om en storscorer som hungrer etter å komme tilbake på banen.

– Erling er kjent for alltid å være sulten. Det er et av hans viktigste kjennetegn. Man kan se det i hver kamp og man kan se det på banen, sier Terzic på pressekonferansen før kampen.

– Vi har tro på at han kan prestere på søndag

Treneren forteller at klubben har prøvd å legge til rette for en skånsom og rolig retur for Haaland.

– Selvfølgelig har vi prøvd å være litt forsiktig og prøvd å holde ham litt tilbake etter skaden, så han har stått over noen treninger. Vi har prøvd å ta det rolig, men han gir inntrykk av å være veldig sulten og vi har tro på at han kan prestere bra på søndag.

Terzic legger ikke skjul på hvor viktig 20-åringen er for laget.

– Det er ikke bare for Borussia Dortmund det er viktig. Alle lag i verden er avhengige av den spilleren som har den siste berøringen foran mål. Erling er ekstremt viktig for oss, ikke bare grunnet målkvoten, men også hans tilstedeværelse på banen. Rommene han skaper for oss er ekstremt viktige for oss.

– Han har vært savnet



Etter at nordmannen skadet seg i slutten av november, har gultrøyene slitt stort i ligaen. På de fire siste kampene før vinterpausen ble det kun én seier. Formsvikten gjør at Dortmund nå er på en foreløpig sjetteplass, åtte poeng bak ledende Bayern München som også har én kamp mindre spilt.

– Han har vært savnet, men vi prøvde å kompensere så bra som mulig. Vi har også gitt andre spillere sjansen. Borussia Dortmund er ikke bare Erling Haaland, men han er selvfølgelig ekstremt viktig for oss.

Wolfsburg-trener Oliver Glasner er klar over at Dortmund har fremstått som to forskjellige lag med og uten Haaland.

– Hvis du ser på Dortmunds kamper med deres poeng og scorede mål, så er det utvilsomt sant at Haaland ofte er den spilleren som utgjør forskjellen. Men uansett så kommer han tilbake fra et langt skadeavbrekk, så vi får se hvordan formen hans er. Det vil ikke være rettferdig overfor resten av Borussia Dortmund stallen hvis vi bare tenker på Haaland alene, sier Wolfsburg-trener Oliver Glasner.

Søndagens motstander ligger for øvrig på plassen foran Dortmund.