Valpen Milan trøst for skredofrene

Valpen ble evakuert sammen med familien Berntzen som bor like ved rasstedet. Nå opplever familien at den lille valpen har blitt et lyspunkt for mange av de skredrammede de bor sammen med på hotellet.

Milan ble evakuert sammen med familien sin i forbindelse med skredet. Foto: Klaus Holthe / TV 2

– Det er flere som har veldig traumatiske opplevelser her. De har kjære som er borte. Når de får Milan på fanget sier de at de endelig kan kjenne litt glede i hjertet, sier familiefar Geir Egil Berntzen.

Også Sønnen Emil (21) kjenner på hvor godt det er å ha en valp å kose med nå.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart meg uten han nå. Og når vi går ned i resepsjonen og treffer alle de andre ser jeg hvordan de lyser opp, sier Emil Lian Berntzen.

– Varm i hjertet

Siden media ikke får slippe inn på hotellet møter vi Berntzen sammen med sønnen Emil i Holterhallen, der lokale har samlet inn store mengder klær, leker og mat til de evakuerte.

– Man blir varm i hjertet av å se hvordan menneskeheten bidrar når det skjer noe sånt, sier Geir Egil Berntzen.

De fleste evakuerte trenger både mat, klær og husly. Men trøst er også godt å få, og her hjelper Milan til. Foto: Klaus Holthe / TV 2

Siden de bor i et av de evakuerte husene lengst vekk fra rasstedet håper de at de snart får flytte hjem igjen.

– Hele 2020 var et år det skjedde mye, men det avsluttet på et måte jeg aldri kunne ha tenkt meg, sier Emil Lian Berntzen.

Tre personer omkommet

Totalt er tre personer funnet omkommet i skredet i Gjerdrum. Søk etter de syv savnede pågår fremdeles. Nødetatene opplyser til pressen lørdag kveld, at skredområdet byr på krevende arbeidsforhold for redningsmannskapene.

– Det er bløtt, leirete og enormt med vrakrester. Vi bygger gangbroer og stier ved hjelp av trematerialer og isopor. Det er en krevende jobb, sier brigadesjef Knut Halvorsen.

Også her bidrar de firbeinte: hunder bidrar nemlig i søket. Halvorsen er tydelig på at sannsynligheten for å finne liv fortsatt er til stede.

– Vi har ikke vært langt inne i bygg, men rett på innsiden på vrakrester er det luftlommer. Vi graver oss ned der hundene markere, sier han.