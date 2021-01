– Følelsen av å hjelpe andre overvinner min egen redsel

Onsdag formiddag fikk det svenske mannskapet i Räddningstjänsten Storgöteborg i Sverige en helt spesiell forespørsel.

Flere personer er savnet etter et stort kvikkleireskred i Gjerdrum og Norge trenger deres spesialkompetanse.

– Vi begynte å pakke umiddelbart. Det var aldri et alternativ å si nei, sier Tomas Norberg, innsatsleder for det svenske USAR-teamet, til TV 2.

Samme dag reiser et redningsmannskap på 14 personer fra Göteborg til Gjerdrum.

Ved avreise vet de lite om den utfordrende og krevende redningsaksjonen som venter dem.

VANSKELIGE FORHOLD: Redningsmannskaper arbeider fredag i skredområdet. Foto: Terje Bendiksby

Intensivt arbeid

Det svenske mannskapet er et Urban search and rescue team, også kalt USAR. De har spesialkompetanse på redningsaksjoner og søk i rasområder og kollapsede hus.

– Det er dette vi har trent på. Vi har utstyret og mannskapet som trengs for å hjelpe til, sier Norberg.

KREVENDE: Arbeidet i skredgropen har vært krevende. Foto: Privat

I bussen på vei mot Norge får mannskapet se de første bildene fra skredet.

– Vi fikk litt sjokk. Da vi så bildene forsto vi at dette kom til å bli vanskelig og intensivt arbeid, sier Norberg.

Bare planker igjen

Etter en helt natt med planlegging og forberedelser ble det fredag morgen startet en omfattende bakkeoperasjon.

Mannskap fra det svenske USAR teamet tok seg ned i skredgropa sammen med norske hundeførere. Målet var å finne overlevende.

– Noen steder var det bare deler av en vegg eller noen planker igjen. Det var umulig å forstå hva slags hus som en gang hadde stått der, sier den svenske redningsarbeideren Vasilios Larsson til Goteborgs-posten.

PLANKER: Noen steder er det bare en vegg eller planke igjen av huset. Foto: Fredrik Hagen

Bakken de beveget seg på var svært ustabil og det ble derfor lagt ut isoporplater som mannskapet kunne gå på.

– Det er et komplisert område. Noen steder er bakken fast, mens andre steder er det bare flytende leire, sier Larsson.

Arbeidet i den røde sonen var ikke uten risiko. Politiets innsatsleder Roger Pettersen sa at redningsaksjonen var helt på grensen til hva som var forsvarlig.

– Vi er trent til å jobbe i vanskelige og risikofylte situasjoner. Så vi bare gjør det. Følelsen av å hjelpe andre overvinner min egen redselen, sier Larsson.

Funn av omkomne

Etter flere timer med leting markerte en av hundene et mulig funn.

– Vi finner da en person som dessverre har omkommet. Personen blir fraktet ut av området av våre team og overlevert til helsepersonell, sier Tomas Norberg.

Personen som ble funnet fredag ettermiddag var den første personen som ble bekreftet omkommet etter skredet.

– Det føles veldig bra å ha hjulpet til å finne en av de savnede. Selv om personen dessverre var omkommet er det fortsatt fint at vedkommende ble funnet, sier Larsson.

Glad for å bidra

Det svenske USAR-teamet fikk fredag kveld beskjed om at de kunne pakke sammen og reise tilbake til Sverige. Lørdag ankom et USAR-team fra Trøndelag som skal hjelpe til med de videre søkene.

Arbeidet i skredgropen har gjort inntrykk på de svenske redningsarbeiderne.

– Det har vært krevende og tøft, men vi er også fornøyd med at vi kunne stille opp og hjelpe til. Vi er glad for at vi ble spurt og glad for at vi kunne bidra, sier Norberg.

Hele mannskapet sender sine varmeste tanker til alle de som er rammet av skredet.