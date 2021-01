Nyttårsfest stanset etter 40 timer utenfor Barcelona

Spansk opprørspoliti rykket lørdag inn i en forlatt lagerbygning der rundt 300 personer hadde festet i over 40 timer utenfor Barcelona.

Nyttårs-ravet startet på fjorårets siste kveld i landsbyen Llinars del Valles, rundt tre mil nordøst for den nordspanske storbyen.

Festdeltakerne samlet seg stikk i strid med smitteverntiltakene som er innført i kampen mot koronaviruset.

Regionalpolitiet i Catalonia konfiskerte lydanlegget og alt annet utstyr som ble brukt på festen.

– Vi vil straffeforfølge arrangørene og alle festdeltakerne, opplyser politiet på Twitter.

Politiet antyder at bøtene for deltakelse på slike arrangementer starter på 3.000 euro – over 31.000 kroner.