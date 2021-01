Mourinho avslører: – Det er mitt favorittlag i Premier League

Etter fire strake ligakamper uten seier fikk Mourinho endelig noe å juble for igjen etter lørdagens 3-0-seier mot Leeds. Premier League-nykommerne til Bielsa har fått mange beundrere grunnet sin morsomme angrepsfotball denne sesongen, men det er et annet lag som har imponert Mourinho mer.

– Leeds er et lag som er kapable til å skape problemer for alle, men det neste laget, Aston Villa, er mitt favorittlag i Premier League for øyeblikket, fortalte Spurs-sjefen til BT Sports etter helgens seier.

– Det er det laget jeg liker best å se spille. Det er et lag med mange veldig gode spillere som blir trent på en veldig bra måte, og det er det som venter oss, forteller portugiseren.

Overraskelseslaget Villa var kun ett poeng unna nedrykk forrige sesong, men har vist seg fra en helt annen side etter sommeren. Birmingham-klubben, som gikk på et knepet nederlag mot Manchester United fredag kveld, ligger på en sterk syvendeplass, men har én kamp mindre spilt enn lagene foran seg.

Og selv om Villa ga Manchester United knallhard kamp om poengene, var ikke manager Dean Smith veldig fornøyd til pause.

– Jeg var ikke glad. Jeg fortalte spillerne at dersom de vil prestere under flomlysene til Liverpool, Man. City og Man. United, så må nivået vårt opp for vi var ikke gode nok i førsteomgang, sa Smith etter kampen.

Dersom Villa vinner neste oppgjør mot Tottenham, vil de krype forbi Mourinho og co. på tabellen. Den kampen spilles ikke før onsdag 13. januar, ettersom det skal spilles FA-cup kommende helg.

Selv om mye stemte for Tottenham mot Leeds, så er Mourinho klar på at laget har mye å gå på.

– Tre poeng var veldig viktig. Vi forstod på en god måte hvordan de kunne straffe oss og hvordan vi kunne straffe dem, så det er jeg fornøyd med. Jeg mener fortsatt at vi kan og at vi må gjøre det bedre.