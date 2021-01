Fikk sjokk over nivået på sin første landslagssamling

– Jeg er litt spent. Det er litt andre forberedelser enn hva vi er vant til, sier Robert Hedin til TV 2 like før før håndball-VM i Egypt kastes i gang 13.januar.

Mandag reiste landslagssjefen til Danmark og samler VM-troppen for første gang på ett drøyt år som følge av koronarestriksjoner - kun ti dager før mesterskapet starter.

– Det er spesielt at vi har møttes så lite før mesterskapet. Vi trenger de dagene før mesterskapet, erkjenner Hedin.

For 54-åringen skal lede USA i nasjonens første deltakelse i håndball-VM siden 2001. Den gang ble det sisteplass med en målforskjell på 80-189, men i år er USA tildelt en friplass av Det internasjonale håndballforbundet.

– USA har aldri tatt ett poeng i VM, så målsetningen er å gjøre det, smiler svensken, før han fortsetter:

– Vi begynner mot Østerrike. Så er det Norge og Frankrike. Vi regner ikke med så mye der før vi reiser til President Cup hvor vi har mulighet til å ta noen poeng, selv om det ikke blir lett det heller.

– Hvordan blir det for en tidligere norsk landslagssjef å møte Norge i gruppespillet?

– Det blir gøy, og jeg ser frem mot det møtet. Jeg synes vi har et godt lag, men vi er ikke i nærheten av å kunne slå Norge. Vi får velge våre kamper og hvor vi skal legge trykket. Norge blir kanskje ikke en av de kampene, men det blir en fin opplevelse slik at vi ser hvor nivået ligger.

NORSK LANDSLAGSSJEF: Hedin har en fortid som norsk landslagssjef. Her med Kristian Kjelling (t.v). Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Sjokkaudition: – I have never played

Mens Norge kan skimte med blant andre verdensstjerne Sander Sagosen, mimrer Hedin tilbake til da han var nyansatt landslagssjef i USA i 2017:

– Vi skulle spille Panamerikanske leker i 2017 og det kom fire spillere på audition. Det kom en som så bra ut - så spurte jeg:

– Når spilte du sist?

– I have never played, but I'm a quick learner, svarte han.

– Han hadde kjørt ti timer for å være med på audition, men de er viktige for håndballen i USA for å få en start. Det er langt fra det nivået vi er vant til, sier Hedin, som ble lettere sjokkert over hendelsen.

– Det var min første samling. Da fikk jeg litt sjokk. Jeg visste det skulle være et prosjekt, men ikke at det var så riktig stort, ler han.

Etter nesten fire år i landslagsstolen har Hedin vært med på flere auditions for håndballrekrutteringen i landet hvor håndballinteressen er minimal.

– Hver amerikaner har rett til å bli evaluert for å spille på landslaget. Så er det opp til meg å evaluere om de er gode eller ikke.

Oppdaget keepertalent før jul

Evalueringen har derimot vært ekstra krevende i år.

I november i fjor ba det amerikanske håndballforbundet spillere med amerikansk pass over hele verden sende inn videoer av seg selv for å imponere landslagssjefen ettersom pandemien ikke tillot fysiske møter.

Spillerne ble vurdert etter følgende kriterier:

Løping

Hopping

Pasninger

Grep

Skudd

Angrep

Forsvar

Hedin anslår at mellom 50-60 spillere sendte inn søknadsvideo om å få representere USA i det kommende VM-sluttspillet.

– Det er ikke slik det fremstilles i media. Vi hadde en stor del av troppen klar og det fleste spillerne spiller i Europa, men det er noen dyktige spillere vi har funnet som vi ikke var klar over hadde amerikansk pass, som spiller i Europa, forklarer Hedin.

Èn av disse var Pál Merkovszki.

20-åringen, som til vanlig spiller i ungarske HE-DO B.Braun Gyöngyös, imponerte Hedin i søknadsvideoen, og ble sammen med en spiller til tatt ut på bakgrunn av videosøknadene.

– Han ungarske keeperen som jeg ikke kjente til, står i den øverste ligaen i Ungarn. Han sendte inn video av at han spilte mot Veszprém KC, sier en engasjert Hedin.

– Var det en litt wow-opplevelse?

– Det var helt sykt. Han spilte for det ungarske ungdomslandslaget da han var 17 år. Nå er han 20 og har bestemt seg for at han ønsker å spille for oss og skal spille VM.

– Blir han førstekeeper i VM?

– Han er en av tre som kommer til å slåss om det. Det er spennende, men det er vanskelig når man bare ser på video. Det blir gøy å møte han på mandag, smiler Hedin.