Finans Norge: Evakuerte i Gjerdrum får dekket leiebolig ut året

– Vi informerer de evakuerte om at de i første omgang ut 2021 får dekning for midlertidig og alternativ bolig, så lenge de er beordret evakuert. Dette for å kunne gi mer ro i den vanskelige situasjonen for de berørte, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

De som har mistet boligen sin i skredet eller har boliger med skader, vil få erstatning for boligene på ordinær måte, opplyser Finans Norge. Forsikringsselskapene jobber nå for fullt med disse sakene.

Rundt 1.000 personer er evakuert etter skredulykken, og det er varslet at ytterligere evakuering kan bli aktuelt.

Lørdag hadde forsikringsnæringen informasjonsmøter med evakuerte og skredrammede. Der forsøkte de å gi alle berørte svar på spørsmålene deres.

– Vi har vært i kontakt med kommuneledelsen, og det er erfaringsmessig behov for mange raske avklaringer ved store naturskader og mange skadelidte, sier Neverdal.