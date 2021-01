Slik skal redningsarbeiderne jobbe i natt

Den tredje personen som ble funnet omkommet i rasområdet, ble funnet sent lørdag ettermiddag.

Senere samme kveld bekreftet politiet at de har funnet en fjerde person.

Politiet opplyser på en pressekonferanse klokken 21 at den fjerde personen ble funnet i samme området hvor politiet fant to andre personer, lørdag.

De tre personene som ble funnet lørdag har foreløpig ikke blitt identifisert.

Lørdag kveld gikk imidlertid politiet ut med navnet på 31 år gamle Eirik Grønolen, som ble funnet død i skredsonen på fredag.

Innsatsleder Knut Hammer har bekreftet at Eirik ble funnet cirka 50 meter fra området hvor politiet fant de tre omkomne personene, lørdag.

Bløtt, leirete og vrakrester

Søket i skredet skal foregå for fullt fram til klokken 02 natt til søndag.

– Brannvesenet har gjort et krevende arbeid, det er bløtt, leirete og enormt med vrakrester, sier brigadesjef Knut Halvorsen på presseorienteringen.

Halvorsen forklarer at de går inn i skredområdet fra vestsiden.

– Vi bygger gangbroer og stier ved hjelp av trematerialer og isopor. Det er en krevende jobb, sier han.

Halvorsen sier at noen steder er underlaget er så hardt at de kan ligge isoporen rett på, andre steder er det så bløtt at de må legge flere lag.

Helt konkret bygger redningsmannskapene veier inn i området med materialer, deretter trekker de seg tilbake for å sende inn hunder som markerer på flere punkter.

Når hunden så er ferdig med å markere, trekker de hunden tilbake og redningsmannskapene går inn igjen for å utføre et så fint søk som de klarer.

Flere markeringer

Brigadesjefen sier at de har bygget såpass mange evakueringsveier ut av rasområdet for mannskapene at de ønsker å fortsette arbeidet utover natta.

RASER FORTSATT: Lørdag raste det under det hvite huset øverst til høyre i bildet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Søndag kommer de til å sette inn ytterligere to USAR-team i søket. Totalt fem USAR-team vil jobbe i skredområdet søndag, som vil si rundt 30 personer.

– Vi har så mange markeringspunkter at vi kan klare å jobbe i fem til seks timer fra klokken 20 til klokken 1, 2, 3 eller kanskje klokken 4 i natt. Deretter må vi la rasområdet hvile, deretter starte med nye hundesøk i morgen tidlig, sier Halvorsen.

Han sier at søket er et risikofylt oppdrag. Risikoen for ras er fortsatt til stede.

– Vi har fokus på finsøk der vi vurderer det er mest sannsynlig å finne liv, som i hulrom og bygninger også videre, sier Halvorsen.

– Har dere funnet luftlommer?

– Vi har ikke vært langt inne i bygg, men rett på innsiden på vrakrester er det luftlommer. Sannsynligheten er fortsatt til stede for finne liv. Vi graver oss ned der hundende markerer, sier brigadesjefen til TV 2.

Halvorsen sier at redningsarbeidet et fysisk og psykisk krevende for brannmannskapene.

Søker etter overlevende

Til tross for at det er over tre døgn siden skredet gikk, sier politiet at de fortsatt leter etter overlevende og at de betegner søket som en redningsaksjon.

Ifølge politiet er det mulighet for at folk befinner seg i luftlommer i leirmassene fordi noen hus framstår som relativt intakte.

Rundt 1.000 personer er evakuert etter skredtragedien, og det er varslet at ytterligere evakuering kan bli aktuelt.

Ifølge NVE er det fortsatt fare for at det kan gå små skred, noe det gjorde tidligere i dag.

NVE opplyser at skredet har vært relativt stabilt under redningsarbeidet.

– Enormt arbeid

Statsminister Erna Solberg sier til TV 2 lørdag kveld at regjeringen vil gi støtte til Gjerdrum kommune med alt som trengs av ressurser etter skredet.

– Det er et enormt arbeid av kommunen for å hjelpe de som er evakuerte. Alle ressurser er på plass, og vi har gitt beskjed om at dersom det trengs mer ressurser, skal vi hjelpe til, sier Solberg.

Tidligere lørdag sa kommunalminister Nikolai Astrup til NRK at komunen vil motta all mulig bistand fra regjeringen. Han vil derimot ikke gå inn på hva slags summer det er snakk om.