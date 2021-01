Var med på å vedta utbyggingen – måtte selv flykte da skredet gikk

Tidligere Gjerdrum-ordfører Hanne Bakke Von Clemm er selv evakuert etter leirskredet. Hun mener at de gjorde alt rett fra politisk hold da boligfeltet Nystulia ble bygget ut.

Ved 04-tiden natt til 30. desember våknet Hanne Bakke Von Clemm av at strømmen gikk i huset. Ikke lenge etterpå hørte hun og ektemannen lyden av tunge helikoptre som hang over hustakene.

– Jeg gikk ut med hunden, og der traff jeg folk som hadde vært i nærheten av skredkanten. I mørket så vi ikke omfanget av raset, forteller Clemm.

TV 2 møter henne på Skedsmo senter, en mil unna Ask i Gjerdrum. Lørdag er hun ute for å kjøpe seg nye klær.

– Jeg har bare de klærne jeg står og går i. Vi fikk bare med oss hunden da vi måtte evakuere, forteller Clemm.

PÅ HANDLETUR: Hanne Bakke Von Clemm måtte slippe alt hun hadde i hendene da hun evakuerte. Foto: Torstein Wold / TV 2

«En skrekkfilm»

Etter handleturen dro hun for første gang tilbake til det sammenraste boligfeltet.

– Det er bare grusomt. Helt forferdelig. Det er noe annet å se det i virkeligheten enn på TV. En hel kolle er borte, konstaterer Clemm mens hun ser utover krateret.

Huset hennes ligger cirka 200 meter fra skredkanten.

– Dette er som en skrekkfilm. Raset kommer til å prege lokalsamfunnet vårt i mange, mange år fremover, sier Clemm.

Hun var selv ordfører i Gjerdrum fra 2007 til 2011. Fra 2003 til 2007 var Svein Ole Kogstad ordfører, mens Clemm var varaordfører og leder for teknisk utvalg.

Det var i denne perioden boligfeltet Nystulia ble vedtatt bygget. De første boligene ble solgt i 2008.

Fulgte råd

I 2005 ble feltet beskrevet som et høyrisikoområde. Norges Geologiske Institutt mente at deler av området tilhørte risikoklasse fem, noe som er den høyeste risikokarakteren som kan gis for kvikkleireskred.

Utbygger Odd Sæther har overfor TV 2 tidligere uttalt følgende:

– Hele Gjerdrum er et område som er utsatt for denne typen hendelser, og da må du ha geoteknisk kompetanse med deg, og lene deg på det de sier. Det har vi gjort hele veien, sier han.

Tidligere ordfører Clemm sier at hun og de andre politikerne tok de beslutningene som de ble rådet til å ta.

– Det skjedde enstemmig. Politikere er ikke fagfolk, og vi måtte stole på fagfolkene som gir råd, sier hun.

Ber om å vente

Hun har lite til overs for kritiske røster som melder seg før man kjenner alla fakta.

– Jeg synes vi skal vente til etterforskningen er gjort. Rapporten vil vise om vi har gjort noe galt, men fra politisk hold er jeg trygg på at alt er gjort korrekt, sier Clemm.

Svein Ole Kogstad, som var ordfører før Clemm, understreker overfor TV 2 at politikerne i Gjerdrum forholdt seg til de faglige råd og godkjenninger som forelå.

– Utbygger var i god dialog med Norsk Geologisk Institutt, og det ble enighet om løsninger på de utfordringer som var påpekt, sier han og fortsetter.

– Når vi ser den ufattelige katastrofen vi står overfor nå, er det helt opplagt at alle forhold rundt politiske prosesser og offentlig regelverk som ble fulgt den gangen, gjennomgås i sin fulle bredde. Men nå klarer jeg ikke tenke på stort annet enn at de finner de savnede og at de evakuerte får så god hjelp som overhodet mulig.

Lørdag kveld er status at tre personer er funnet omkommet i skredet, mens ytterligere syv er savnet.

Avventer gjennomgang

Fredag gikk Norges Geotekniske Institutt (NGI) ut og sa at arbeidet i leirskredområdet i Gjerdrum er gjort i henhold til regelverket.

– Etter hva vi kan se av gjennomgangen, er dette arbeidet gjort i henhold til de gjeldende kravene i plan- og bygningsloven og andre retningslinjer. Dette vil en videre grundig gjennomgang av saken kunne gi svar på, sier NGI-direktør Lars Andresen i en pressemelding.

De besluttet også å offentliggjøre rapporter om geotekniske undersøkelser som ble gjort i forbindelse med grunnarbeidene på feltet.

Så langt er ikke årsaken til kjent.