Mener værgudene er det eneste som kan hindre Granerud-triumf

Se hoppuka fra Innsbruck på TV 2 og Sumo fra klokken 13.00.

Hoppkometen hoppet lengst i Innsbruck og vant kvalifiseringen i det tredje hoppukerennet lørdag.

Tidligere skohopper Tom Hilde er ikke i tvil om at 24-åringen er storfavoritt før søndagens hopprenn i Innsbruck – men da må værgudene være på Graneruds side.

– Han leder hoppuka sammenlagt. Det vil si at han har hoppet ekstremt godt, og det har han gjort vært eneste hopp. Mulig det er litt subjektivt, men jeg synes han har vært litt uheldig med værforholdene. Han har hatt konkurrenter som har hatt betydelig bedre forhold, og likevel så leder han. Det er bare til å ta av seg hatten for det han har gjort så langt, sier Hilde i TV 2s studio.

Leder sammenlagt

Granerud ble nummer to i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen og tok dermed over ledelsen i sammendraget.

Hilde mener Granerud har muligheten til å stikke av med seieren, og at han har levert strålende resultater til tross for dårlige værforhold.

– Han har ikke hatt samme forhold som Dawid Kubacki. Halvor hopper på et så høyt nivå at selv med uflaks så blir han nummer to. Han leverer gang på gang, så det blir noen spennende dager fremover nå, sier Hilde.

Hoppsensasjonen er enig i den tidligere skihopperens analyse og påpeker at han blir vanskelig å slå, dersom værforholdene er på hans side.

– Jeg er helt enig. Jeg heier på rettferdige konkurranser og stille forhold, sier Granerud til TV 2.

– Opplevd en forventning om at jeg skal vinne

24-åringen merker at de gode prestasjonene har satt et forventningspress på ham.

– Jeg føler at helt siden Engelberg så har jeg opplevd en forventning om at jeg skal dra hit og vinne hoppuka. Det lever jeg egentlig greit med. Det er målet mitt, men jeg føler meg rolig og har fokus på meg og mitt. Jeg prøver å gjøre noe med det jeg kan og det er å hoppe godt, sier Granerud.

Og legger til:

– Hvis jeg gjennomfører normale hopp så kreves det veldig gode hopp av andre for å slå meg. Da vet jeg hva jeg trenger å gjøre, så vil det komme dager som Garmisch der jeg gjør to veldig gode hopp og ender opp med å være syv poeng bak. Det er vanskelig å slå folk som hopper bra og har med tur enn seg selv.

Landslagssjef Alexander Stöckl føler ikke Norge har hatt en større mulighet til å vinne enn nå.

– Det føler jeg ikke, spesielt ikke når en utøver er i såpass bra form og som har levert i renn etter renn. Det er det beste utgangspunktet vi har hatt på mange år, sa Stöckl til TV 2 fredag.

Forrige norske hopper til å vinne var Anders Jacobsen i 2006/07.

Følg hoppuka fra Innsbruck på TV 2 og Sumo fra klokken 13.00.