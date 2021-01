Øystein (35) fikk livet snudd på hodet – en test åpnet døren til familiens største hemmelighet

– Jeg satt og spiste kveldsmat med barna også plinget det plutselig i telefonen, forteller Øystein Tanberg (35).

Trebarnsfaren ble interessert i slektskap etter å ha selv blitt pappa. I likhet med 100.000 andre nordmenn, bestemte han seg for å ta en DNA-test for å finne ut mer om sitt eget opphav.

Ettersom barna satt klistra til skjermen med Fantorangen, bestemte han seg for å skumme gjennom svaret på testen. Tanberg ble plutselig helt taus.

– Det var helt surrealistisk. Jeg tenkte at kveldsmaten hadde jo begynt, og jeg bare måtte legge fra meg dette. Jeg var helt stille og sa ingenting, sier han.

Resultatet på testen ble noe helt annet enn han hadde sett for seg. Det åpnet døren til familiens største hemmelighet.

De ukjent søsknene

Etter han fikk lagt barna, satte han seg igjen med resultatet. DNA-testen viste slektskap sortert etter nærmeste familie.

Etter å ha bladd gjennom alle treffene forfjamset, så han på oppsummeringen. Tanberg, som trodde han var enebarn, hadde ti halvsøsken.

– Jeg tenkte først at det måtte være en feil. Så ble jeg oppmerksom på at jeg ikke hadde noen treff på pappa sin side av slekta. Da skjønte jeg fort hva den eneste logiske forklaringen måtte være, sier han.

Tanberg og halvsøsknene ble unnfanget ved hjelp av en anonym sæddonor. De tilhører en gruppe av tusenvis av nordmenn som aldri skulle få vite hvordan de ble til.

TV 2 møter Tanberg hjemme i huset i Hallingby utenfor Hønefoss i mars – bare dager etter han fikk prøvesvaret, som snudde hele livet hans på hodet.

DNA: Øystein Tanberg tok en MyHeritage DNA-test, som avslørte at faren hans ikke er hans biologiske pappa. Foto: TV 2

Lovendring i 2005

Tusenvis av nordmenn går rundt og tenker at pappa er pappa, men i teorien kan alle som er født før 2005 være et donorbarn.

Inntil høsten 1994 var nemlig anonym sæddonasjon eneste alternativ i Norge – også for donor, skriver overlege Geir Ivar Elgjo i en kronikk på Tidsskriftet. Det var først i 2005 at det ble forbudt med anonym donasjon her til lands.

Ingen kan med sikkerhet si hvor mange som har blitt unnfanget med anonym donor ettersom det ikke ble ført et register. Det anslås likevel å være et sted mellom 2000 til 3000 personer som er voksne i dag.

Disse barna har ingen lovfestet rett til å få vite hvem sin biologiske far er.

Dagen etter Tanberg fikk sjokkbeskjeden om at han har ti halvsøsken, tok plutselig én av dem kontakt.

Søskenflokken vokser

ÅPEN: Øystein Tanberg har bestemt seg å fortelle sin historie på tross av hva familien ønsker. Foto: Silje Nyhus

I en SMS skrev en av halvsøsknene til Tanberg at de har samlet en relativt stor gjeng på samme alder, som har funnet ut de deler samme biologiske far. Alle har tilhørighet på Østlandet.

– Vi forstår at dette kan komme som et sjokk og vi ønsker å være her for deg, stod det i meldingen.

Den nye søskenflokken til Tanberg vokser stadig. I løpet av de to siste månedene har gruppechatten fått tre nye medlemmer.

Det skulle vise seg at Tanberg til og med hadde møtt en i søsknene som barn, uten å vite at de var familie.

– Jeg hadde et bilde av henne over senga mi da jeg var liten gutt uten å vite at det var halvsøsteren min. Hun fant også ut av dette ved hjelp av en DNA-test bare uker før meg, sier han.

HALVSØSTER: Dette bildet hang over senga til Øystein Tanberg da han var barn. Det var først i 2020 at han fikk vite at en av jentene er halvsøsteren hans. Foto: Novemberfilm / TV 2 / Privat

Oppfordret til hemmelighold

Felles for Tanberg og halvsøsknene som ble unnfanget på 80-tallet, er at foreldrene ble oppfordret av sykehuset til å holde opphavet til de kommende barna hemmelig.

– Hva tenker du om at dine foreldre ikke har sagt noe?

– Jeg bestemte meg tidlig for at jeg ikke skulle bli sint. Dette må ha vært heavy for dem også, sier 35-åringen.

Han ønsker nå å rette søkelyset på anonym sæddonasjon og stå åpent frem på tross av familiens ønsker.

– Jeg har hatt en veldig fin oppvekst og jeg er utrolig glad i dem. Jeg vil ikke dem noe vond, men jeg tenker at det er viktig å være åpen om dette, sier Tanberg.

Høyt elskede barn

DNA-tester har gjort det lettere for donorbarn som ble født før 2005 å spore opp sin biologiske far. Samtidig står det i en direkte konflikt med anonymiteten som mennene ble lovet da de sa ja til å være donor på den tiden.

Åse Strutz var bioingeniør ved kvinneklinikken på Rikshospitalet og hadde ansvar for donorene. Hun tok imot sæden og var i praksis en av de svært få som hadde kontakt med de anonyme mennene.

– Jeg synes donorene var virkelig kjekke typer. Sympatiske og hyggelige, og ofte medisin- eller jusstudenter, sier hun.

Hun forteller at alle fikk 500 kroner for donasjonen. Noen leverte og gikk, mens andre ville prate.

– I begynnelsen lurte de på om de hadde greit å gjøre en kvinne gravid. Etter at det var gått en stund lurte de på hvor mange barn de hadde, forteller hun.

Strutz synes det var en fin handling at de ville donere sæd.

– Kvinnen fikk opplevde det å gå gravid og bli mor til et barn. Og mannen fikk også en farsrolle, selv om han hadde ikke sædcellen som skulle til. Det var høyt elskede barn som ble til på denne måten, sier den tidligere bioingeniøren.

MØTTE DONORENE: Åse Strutz er tidligere bioingeniør ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet. Hun var en av svært få som fikk møte mennene som donerte sæd. Foto: Novemberfilm / TV 2

I vanskelig konflikt

Strutz forteller at hun sympatiserer med donorene, som ble lovet anonymitet, men som nå står i fare for å bli identifisert som følge av ny teknologi.

– Stakkars donorene. De gjorde noe for lenge siden anonymt, også går det 30 eller 40 år også er det ikke anonymt lenger. Plutselig står det noen og ringer på døren. Jeg synes jo at donorbarn burde respektere at de ikke ville stå frem, sier hun.

Samtidig forstår hun at løftet til donorene om anonymitet, står i konflikt med barnas behov, ønske og rett til å kjenne sitt eget opphav.

– Det er ikke så lett å vite hva som er rett og riktig, sier Strutz.

Retten til å kjenne sitt biologiske opphav er nedfelt i FNs barnekonvensjon og en viktig årsak til at Sverige gjorde anonym sæddonasjon forbudt allerede i 1985. Likevel skulle det ta nesten 20 år med opphetet debatt før Norge fulgte etter.

For hemmelighold

Lege Øystein Magnus jobbet også ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet og er tidligere overlege ved Sædbanken.

Han forteller at hvis en donor leverte sæd på 80-tallet, så kunne vedkommende bli far til mange barn.

– Det var ikke noen grense for det på den tiden. Hvis det var en donor som ga mye avkom, så var det fristende å be han komme hyppig, sier Magnus.

Legen har hjulpet flere hundre norske par med å bli gravide.

– Vi ønsket å hjelpe. Vi så jo ikke barna igjen, vi så bare paret som var så intenst opptatt av og utredet for å finne ut av hvordan de kunne bli gravide, sier han.

Magnus var også aktiv i debatten og datidens hemmelighold:

– Vi er trygge på at barna har foreldre som elsker dem og at om de får oppvekstbetingelsene som er nødvendig og tilstrekkelig, så er disse barna fornøyde. Hvem er nærmest til si om dette barnet skal få vite hvordan det har kommet til? Er det paret som skal leve sammen med det i foreldrerollen eller er det storsamfunnet som skal si det? sa han på 80-tallet.

Magnus forteller at det ikke var like omfattende regulering den tiden, og at legene stort dett forholdt seg til egen medisinske og etiske holdning.

– Det kunne vi synes stort om selv, men i ettertid var det elementer av det som ikke tåler dagen lys, sier han.

I senere tid har han endret mening.

FORELDRE: Øystein Magnus argumenterte for at foreldre til donorbarn skulle kunne opptre som at de var barnas biologiske foreldre. Foto: Novemberfilm / TV 2

– Et rov

– Hva har forandret seg?

– Jeg har fått mange brev fra donorbarn, som har fått greie på at de er det gjennom DNA-tester. De vil vite om jeg kan identifisere hvem som er faren. Heldigvis kan jeg ikke det, sier Magnus.

Legen forteller at donorene bare ble registrert med et nummer. Så fort de hadde donert, ble nummeret strøket.

– Det er en menneskerett som har vi har når vi blir født. For å forstå meg selv og hvem jeg er, så må jeg vite hvor jeg kommer ifra. Å bli fratatt den muligheten synes jeg er et rov mot mennesker som blir født, sier han.

Å bli fratatt en rett

Øystein Tanberg beskriver oppdagelsen om at han er donorunnfanget som at en bit han har manglet i puslespillet ble lagt på plass. Samtidig ble halve puslespillet ble revet bort.

FAR: Øystein Tanberg er trebarnsfar og understreker viktigheten av at barn vet hvor de kommer fra. Foto: Silje Nyhus

Det som plager han mest er at han vet at han ti halvsøsken, men at det er tilnærmet umulig å finne informasjon.

– Det gjør jo at jeg blir enda mer urolig i forhold til hvor mange vi kan være. Tankene begynner å vandre og det er ganske lett å se at jeg ikke har det bra, sier Tanberg.

Mens han står og bretter tøy i huset, ser kona urolig bort på han.

– Selv om han er fysisk til stede, er han ikke det mentalt. Tankene vandrer mye. Jeg håper det går seg litt til etter hvert, sier hun.

For Tanberg er det vanskelig å forstå at han ikke har rett til å kjenne sitt eget opphav.

– Det som er tøffest er at noen har bestemt at jeg ikke har rett til å vite om noe som er veldig grunnleggende for meg. Jeg burde kunne vite hvor mange halvsøsken jeg har, sier han.

ÅPENHET: For Øystein Tanberg har det blitt svært viktig å jobbe for at det blir mer åpenhet rundt det å være donorunnfanget. Foto: Novemberfilm / TV 2

Ønsker åpenhet

Foreningen donorunnfangede i Norge ble stiftet sommeren 2020. I november fikk de også lansert sin egen nettside.

Tanberg var med på å starte foreningen og vil også være blant frontfigurene fremover.

Foreningen mener det er nærliggende å tro at langt flere få vite om sitt genetiske opphav i tiden fremover ettersom DNA-tester og slektforskning blir stadig mer populært.

De ønsker å sikre at alle donorunnfangede vokser opp med kunnskap om sitt opphav. I tillegg ønsker foreningen et offentlig DNA-register hvor man kan finne informasjon om donorhalvsøsken og donorer.

Tanberg vier mye tid til å jobbe i foreningen. Det siste året har han også blitt kjent med flere av sine nye halvsøsken.

– Gjengen har vært utrolig viktig for meg. Å finne ut av dette uten å ha noen å snakke med, hadde være utrolig vanskelig. Derfor er det viktig at det finnes en forening, sier Tanberg.

Håpet hans er at foreningen på sikt også vil bidra til mer åpenhet rundt det å være donorunnfanget.