Bekrefter øyeskade for Elabdellaoui

Legene bekrefter at Omar Elabdellaoui har pådratt seg øyeskader etter ulykken med fyrverkeri på nyttårsaften.

Omar Elabdellaouis lege og klubblege har kommet med de siste oppdateringene etter ulykken nyttårsaften da landslagsspilleren ble truffet i ansiktet av en rakett.

– Det er blitt gjort et medisinsk inngrep og vi har lagt en plan for rehabiliteringen. Den kan endres etter hvert som prosessen pågår, forklarer Elabdellaouis lege Vedat Kaya til det tyrkiske mediet Hurriyet.

– Vi har gjort alt for å få synet til å bli bra og så langt har alt gått veldig bra. Synet kan muligens bli påvirket litt, og det høyre øyet er verre enn det venstre, utdyper han.

Galatasarays klubblege har informert om brannskadene i Elabdellaouis ansikt.

– Omar har en annengradsforbrenning i ansiktet. De har blitt undersøkt av plastiske kirurger som sier det ikke skal være noe problem å få forbedret. Den behandlingen er også startet, men øyet er førsteprioritet, forklarer Yener Ince til Gazete Kritik.

– Omar hadde en ubehagelig ulykke på nyttårsaften, og vi ønsket at han blir frisk snart. Vi takker begge sykehusene der Omar ble behandlet, sier Ince og legger til:

– Vi får spørsmål om når han kommer tilbake, men vår prioritet er spillerens helse og at vi skal gjøre det vi kan for at han skal bli bra igjen.

Lørdag spiller Galatasaray mot Antalyaspor og Elabdellaouis lagkamerater stilte alle til kamp iført bilde av Elabdellaoui og teksten «Get well soon!».