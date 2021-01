FHI slår alarm: Smitten kan være tilbake på samme nivå som da toppen ble nådd i høst

De endelige tallene kommer ikke før på onsdag. Men slik det ligger an nå, kan inneværende uke få smittetall som er omtrent på samme nivå som da nedgangen begynte i november.

Det viser foreløpige beregninger fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Nå er vi kanskje tilbake på det nivået vi var på da det snudde i november. Da er faren stor for at det går høyere enn det nivået, sier direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Økt smittetall

Ifølge FHI er R-tallet beregnet til 1,3, hvilket betyr at 100 smittede personer i snitt vil smitte 130 nye. I begynnelsen av desember anslo FHI at R-tallet lå på 0,8.

R ble tidligere i desember beregnet til 1,1. Tallet må ligge under 1,0 for at den totale smitten i samfunnet skal gå nedover.

Stoltenberg viser til at det nå har vært oppgang i smittetallene i minst tre uker. Det skjer etter at det i november ble innført en rekke nye tiltak for å slå ned smittebølge nummer to. De nye tiltakene førte da til utflating og nedgang etter en periode med relativt rask økning i smitten i slutten av oktober og begynnelsen av november.

Det høye antallet smittede i inneværende uke kommer til tross for redusert omfang av testing rundt jul og nyttår. Samtidig har andel positive tester økt, påpeker Stoltenberg.

FHI-sjefen er dypt bekymret for utviklingen. Frykten er at smittespredningen forsterkes når hverdagen starter igjen neste uke.

– Det kan være at vi vil se en nedgang etter jul fordi vi får mindre av den typen sosial omgang som vi har i jula. Men det vi frykter, er en utvikling som den vi har sett i mange land rundt oss, sier Stoltenberg til NTB.

Hun viser til at flere andre land har fått en ny økning i smitten som har overgått den første bølgen i høst.

– Da har det blitt så mye at det på mange måter er kommet ut av kontroll, og de har satt i verk veldig sterke tiltak.

Stoltenberg frykter at et slikt scenario kan bli nødvendig i Norge.

Årvåkne kommuner

Antall innleggelser med koronasmitte har imidlertid ligget noenlunde stabilt, mellom 120 og 150, siden midten av november, hvorav mellom 10 og 25 fikk respiratorbehandling.

– Vi er bekymret for hva som vil skje når mange innbyggere nå kommer hjem fra reiser i utlandet eller i andre deler av landet, og hverdagslivet begynner igjen, sier avdelingsdirektør Line Vold i en pressemelding.

AVGJØRENDE: Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet Line Vold sier det er avgjørende å oppdage og få kontroll på utbrudd tidlig. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun sier det er viktig at kommunene nå er årvåkne, ettersom de nå går inn i en krevende uke. FHI viser til at kommunene har tre viktige oppgaver foran seg:

De skal drive utstrakt testing og eventuelt smittesporing

De skal følge opp, og teste personer som er i karantene etter utenlandsreise

De skal starte vaksinasjon av den eldste befolkningen

– Det er viktig at kommunene nå er årvåkne og kan tilby testing til mange. Det er avgjørende å oppdage og få kontroll på utbrudd tidlig, forklarer Vold.

(©NTB/TV 2)