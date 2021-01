Junker bader i klubbtilbud: – Jeg kan velge og vrake

Kasper Junker (26) er klar for klubbskifte, og ifølge Eliteseriens toppscorer har han nok av tilbud å vurdere.

– For første gang har jeg gode kort på hånden. Jeg kan velge og vrake i forhold til hva som passer meg, istedenfor at jeg må ta det første og det beste hvis det kom noe, som er det jeg har vært vant med. Det skal jeg selvfølgelig nyte og det er veldig mange klubber som er interessert i meg, sier Junker til danske BT.

Og det er interessen fra England og Tyskland som frister mest.

– Det har begynt å komme litt konkrete ting. Spesielt de engelske tilbudene virker veldig interessante. Det har også vært veldig mye interesse fra Bundesliga, og det er en drøm, forteller Junker.

Men selv om målet er å komme seg bort i vintervinduet, er ikke det noe Junker ønsker for enhver pris. For dansken trives i Bodø/Glimt.

– Det har som sagt vært mange forespørsler og vi vurderer det veldig seriøst. Dette har vært et springbrett for meg, og det var også det klubben overtalte meg med da jeg kom hit. Jeg skylder klubben at pakken også skal være lønnsom for dem, sier dansken.

– Hvis det kommer noe bra, hopper jeg på den vognen, understreker han.

Glimt-sjefen: – Må ikke selge

I Bodø bekrefter de interesse for Junker, men påpeker at det nødvendigvis ikke betyr at det blir salg allerede i vinter.

– Kasper er på kontrakt hos oss og har to år igjen. Det er klart at det er interesse fra klubber og tilbud, men det kan være ganske langt fra interesse og til at noe skjer. Vi planlegger inn mot neste sesong og vi har en god stall med veldig få på utgående kontrakter. Vi er ikke i en posisjon der vi må selge, sier daglig leder i Bodø/Glimt Frode Thomassen til TV 2.

– Men det er klart det er mange klubber som er på jakt etter en god angriper som scorer mange mål. Så når du er toppscorer i Norge med 27 mål, er det klart at det er interesse. Samtidig er det slik at vi er på et bra sted og skal utvikle oss inn i 2021. Det må være et bra tilbud og en okei klubb om det skal være noe vi vurderer, legger Thomassen til.